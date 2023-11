Sala LPS carei poartă numele, Dumitru Bernicu, va găzdui a șasea ediție a Memorialului organizat în onoarea îndrăgitului antrenor de handbal masculin, dar și direct al liceului sucevean. Sâmbătă, 2 decembrie, va avea loc un turneu de old-boys la care voe participa echipele Golden Boys Mera Sport Baia Mare, Old Boys Iași, HC Bucovina Suceava, Old Boys Vaslui și Botoșani Old Boys.

Cea de-a doua zi a Memorialului ”Dumitru Bernicu” va fi cea de marți 5 decembrie când sala LPS Suceava va organiza obișnuitul meci al foștilor elevi ai profesorului Dumitru Bernicu și echipa profesorilor de la această unitate de învățământ.