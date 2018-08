Viceprimarul Sucevei, liberalul Lucian Harșovschi, bănuiește că PSD a declanșat o campanie ilegală de afișaj pentru denigrarea conducerii PNL a Primăriei municipiului reședință de județ. El a prezentat miercuri într-o conferință de presă afișele care au fost lipite în alte locuri decât cele permise printr-o hotărâre de consiliu local inclusiv pe copaci arătând că nu ar fi fost nici o problemă dacă afișele ar fi fost puse în locurile special amenajate. Viceprimarul a subliniat că polițiștii locali l-au identificat sâmbătă pe făptaș care a și fost amendat. După spusele lui Harșovschi, el a declarat polițiștilor locali că a fost plătit cu 30 de lei de un anumit tânăr ca împreună cu alte persoane să lipească afișe în tot municipiul. Acel tânăr, a precizat viceprimarul, a fost identificat ca fiind președintele organizației municipale Suceava a Tineretului Social Democrat, Alexandru Munteanu, acesta fiind invitat la sediul Poliției Locale pentru a se legitima așa cum spune legea. ”A venit până la urmă luni (nr. 30 iulie) după mai multe telefoane și a dat o declarație sunând că de la sine putere s-a apucat să lipească acele afișe. Întâmplător sau nu această persoană este Munteanu Alexandru președintele TSD Suceava conform facebook. Tot pe facebook se spune că lucrează la PSD Suceava. Pe facebook lui începând cu 5 iulie au apărut și afișele. Până la urmă e un spațiu public și nu e nici o problemă dar stau și mă întreb chiar este o acțiune unilaterală în condițiile în care au fost foarte bine organizați ? ”, a spus Harșovschi.

”Vreau să cred că vizita de luni a domnului Bobi Cușnir la sediul Poliției Locale unde a discutat cu conducerea a fost pur și simplu întâmplătoare”

Lucian Harșovschi bănuiește că acțiunea de afișaj ilegală este una organizată de social democrați cu atât mai mult cu cât liderul organizației municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, a fost prezent luni, 30 iulie, la sediul Poliției Locale pentru a discuta cu conducerea.

”Vreau să cred că această acțiune nu a fost comandată de cei de la PSD. Vreau să cred că așa cum scrie pe facebook că tânărul lucrează la PSD este doar o întâmplare și vreau să cred că vizita de luni a domnului Bobi Cușnir la sediul Poliției Locale unde a discutat cu conducerea a fost pur și simplu întâmplătoare și nu a fost acolo să încerce să vadă de ce sunt amendați tinerii care lipesc afișe în locuri nepermise. Dacă tot iubim spațiul verde și ne opunem la parcări cred că este important ca incusiv tinerii de la PSD să înțeleagă că municipiul Suceava trebuie păstrat curat să nu lipească afișe în stațiile de autobuz și ulterior să spună că stațiile sunt nemodernizate și că nu sunt curate. Să nu spună în aceste afișe că salubrizarea în Suceava nu este cea mai conformă dar în ședințele de consiliu să se opună și să îngreuneze elaborarea caietului de sarcini câteva luni de zile”, a spus viceprimarul.

Viceprimarul a făcut un apel către social democrați să sprijine proiectele care vin în sprijinul sucevenilor iar declarațiile lor publice să fie susținute și de fapte

Lucian Harșovschi a menționat că tineri care au lipit afișele vor fi chemați la sediul Poliției Locale și puși să le curețe. El a spus că ”lupul moralist” de la PSD Suceava ar trebui să aibă grijă atunci când vorbește și să renunțe la ”glumițele de grădiniță”. Viceprimarul a făcut un apel către social democrați să sprijine proiectele care vin în sprijinul sucevenilor iar declarațiile lor publice să fie susținute și de fapte. ”Numai după aceea să arate cu degetul către administrațuia locală”, a conchis Harșovschi.