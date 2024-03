Heidi Klum (50 de ani) și-a etalat silueta perfectă într-un costum de baie de culoare albă, în timp ce a pozat pentru coperta revistei Glamour Germany, ediția de martie. Vedeta, care deține o avere 160 de milioane de dolari, a arătat cu adevărat angelic, purtând aripi uriașe albe pe umeri, notează click.ro.

Supermodelul a vorbit cu sinceritate despre cum se simte la această vârstă și despre modul în care încearcă să trăiască în prezent. „Eu îmi accept vârsta! Asta este, ce ar trebui să fac în schimb? Nu am regrete, am fost foarte norocoasă în cariera mea de model”, a explicat Heidi Klum, potrivit sursei citate. Ea este căsătorită din 2019 cu muzicianul Tom Kaulitz (34 de ani). Heidi are doi băieți din relația cu Seal (61 de ani), Henry (18 ani) și Johan (17 ani), și o fată, Leni (19 ani), cu Flavio Briatore (73 de ani).

Sursa foto: Facebook

