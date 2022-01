Holde Agri Invest (HAI), companie românească de agribusiness înființată în 2018 și listată în octombrie 2020 pe piața AeRO a Bursei, devine primul emitent de pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare care beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului (MME). Activitatea de MME este asigurată de BRK Financial Group (BRK) din 11 ianuarie. Acțiunile HAI sunt incluse în indicele BET AeRO, iar compania are o capitalizare de aproape 127 milioane lei, cu 110% mai mult față de nivelul din ziua listării companiei la Bursă.

„Deși suntem o companie relativ nouă, înființată în 2018, Holde Agri Invest este o companie care se concentrează mereu pe performanță fiind una din primele companii din domeniul agricol listate la Bursă și care, după un an de la listare, a fost inclusă în indicele BET AeRO, având a doua pondere în acest indice. Colaborarea cu BRK Financial Group reprezintă un nou pas în concordanță cu obiectivul nostru de a crea valoare pentru acționari, prin îmbunătățirea lichidității și minimizarea volatilității. Vrem să folosim în continuare toate oportunitățile pe care Bursa ni le oferă, iar implementarea programului de Market Making este una dintre ele. În plus, Holde Agri Invest este prima companie de pe piața AeRO care începe să folosească acest instrument”, a declarat Adrian Pirciu, Director Financiar, Holde Agri Invest.

Holde Agri Invest este o companie inițiată de un grup de antreprenori români care în prezent exploatează peste 12.000 de hectare de teren organizate în trei nuclee – ferma Roșiori situată în Roșiori de Vede (județul Teleorman), Frumușani (județul Călărași) și Videle (județul Teleorman). În primele 9 luni din 2021, compania a raportat o cifră afaceri consolidată de 46,8 milioane de lei, în creștere cu 78% față de aceeași perioadă a anului trecut și un profit net de 2,6 milioane de lei, o majorare cu 77% comparativ cu primele nouă luni din 2020.

Acțiunea HAI este al 14-lea instrument financiar listat la BVB pentru care echipa BRK Financial Group oferă servicii de Market Maker al Emitentului. Numărul total de instrumente financiare listate la BVB, pe ambele piețe, care beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului ajunge astfel la 19, dintre care 18 acțiuni și o emisiune de obligațiuni. Parametrii specifici aplicabili activității de Market Maker al Emitentului efectuată de echipa BRK pentru acțiunile HAI sunt disponibili AICI.

Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzacționare al BVB care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informații cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.