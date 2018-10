Peste 100 de reprezentanți ai firmelor de exploatare și transport, administratori ai fondului forestier de stat şi privat, reprezentanți ai industriei de profil și jurnaliști au participat vineri la consultarea publică pe care Holzindustrie Schweighofer a organizat-o pentru a treia oară în ultimii doi ani, la Rădăuți.

Evenimentul vine în continuarea măsurilor de transparență și comunicare cu publicul interesat pe care compania de prelucrare a lemnului le implementează în mod continuu, iar în acest an s-a concentrat pe zonele de achiziție a masei lemnoase și măsuri de diminuare a riscului.

Dan Bănacu, director general al Holzindustrie Schweighofer, a declarat: „Credem în parteneriatele de lungă durată cu furnizorii, clienții și toți ceilalți membri ai comunității locale, iar astăzi ne întâlnim să vă arătăm cum am ținut cont de opiniile dumneavoastră. Cu toții avem același țel – să asigurăm sustenabilitatea în industria lemnului, de aceea suntem deschiși la dialog și luăm în considerare recomandările care conduc la succesul comun.”

Reprezentanții Holzindustrie Schweighofer au prezentat concluziile ultimei consultări publice de la Rădăuți (octombrie 2017) și măsurile implementate de către companie, sistemul propriu de monitorizare prin GPS a transporturilor de lemn – Timflow precum și zonele de achiziție de masă lemnoasă și măsurile de diminuare a riscului. În urma consultărilor publice anterioare, compania a analizat toate opiniile venite de la participanți și le-a folosit în îmbunătățirea planului de acțiuni pentru o industrie sustenabilă a lemnului în România, deja implementat de Holzindustrie Schweighofer.

Adrian Dulgheru, director de achiziții al Grupului Schweighofer a adăugat: „Holzindustrie Schweighofer prezintă în mod transparent traseul fiecărui camion care transportă lemn către fabricile sale prin intermediul sistemului de trasabilitate Timflow, o arhitectură de securitate unică în România. În continuare, ne menținem și ne consolidăm dialogul cu părțile interesate și prin seria de consultări publice dar și prin politica porților deshise pentru organizațiile non-guvernamentale, pe care le invităm să se alăture demersului comun de a contribui la asigurarea unei industrii sustenabile a lemnului.”

Evenimentul din această toamnă, al treilea de acest gen organizat în ultimii doi ani la Rădăuți, a adus în fața publicului și experți ce au prezentat aspecte legate de Regulamentul European privind Comerțul cu Lemn și provocări actuale în implementare; situația actuală a lemnului din Europa; resursele forestiere ale României; importanța măsurilor de securitate și sănătate a muncii în exploatarea forestieră și aplicații moderne de estimare a volumului de lemn și cherestele.

Despre Grupul Schweighofer

Grupul Schweighofer își are originile într-o afacere de familie austriacă, cu peste 400 de ani de experiență în industria de prelucrare a lemnului. În prezent, Grupul este activ în industria de prelucrare a lemnului din Europa, având activități și în producția de energie din surse regenerabile și afaceri imobiliare. Divizia industrială a Grupului Schweighofer operează în România trei fabrici de cherestea și două fabrici de producție a panourilor din lemn, precum și o fabrică de cherestea în Germania. Grupul este lider în industria europeană a prelucrării lemnului, având în acest moment aproximativ 3.100 de angajați. Holzindustrie Schweighofer exportă produsele sale în peste 70 de țări din întreaga lume.