La data de 9 septembrie ora 18:30, un echipaj de poliție din cadrul Poliţiei Municipiului Vatra Dornei – Compartimentul Rutier, în timp ce se afla în serviciul de control al traficului rutier în cadrul acțiunii BLOCADA, acționând în post fix pe DN 17 comuna Poiana Stampei a oprit pentru control autoutilitara condusă de către un bărbat din orașul Hârlău, județul Iași, care după prezentarea documentelor solicitate de către lucrătorii de poliție, a menționat faptul că nu are asupra sa permisul de conducere. În urma verificării în baza de date a conducătorului auto, s-a constatat faptul că acesta are dreptul de a conduce SUSPENDAT, pentru conducere sub influența alcoolului. Șoferul a fost testat cu aparatul etilometru rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de ”conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere” potrivit art. 335 alin. (2) din Codul penal, iar cercetările sunt efectuate de către polițiștii Compartimentului Rutier Vatra Dornei.