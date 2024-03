Ileana Stana Ionescu și soțul său, Andrei Ionescu, reușesc de mai bine de 40 de ani să ducă o viață frumoasă și liniștită. Cei doi au un meniu de la care nu se abat, o pensie satisfăcătoare, comparativ cu a altor artiști, și au vorbit despre secretul longevității relației lor, notează click.ro.

În cel mai recent interviu oferit presei, actorul Andrei Ionescu a mărturisit că nu se poate plânge de pensia pe care o primește. Datorită eforturilor lui Ion Caramitru, atât el, soția, și mulți artiști, au reușit să aibă pensii mari.

„Noi, actorii mai vechi, de la Teatrul Național, am ieșit cu pensii bune, de peste 4.000 de lei, nu avem probleme cu banii, trăim decent. Am auzit însă că sunt și artiști care nu o duc deloc bine, care au pensii de nici 2.000 de lei. Noi am avut noroc cu Ion Caramitru, fostul director al teatrului. El s-a zbătut să avem pensii decente, le-a făcut un mare bine actorilor care s-au retras din lumina reflectoarelor”, precizează el, într-un interviu playtech.ro,conform sursei citate.

Marele actor românesc a mărturisit că el și soția sa nu sunt adepții mâncărurilor nesănătoase, procesate. Astfel, din alimentația lor lipsesc cu desăvârșire carnea și mezelurile.

Sursa foto: Facebook

