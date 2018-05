De mai bine de şase decenii, Ileana Stana Ionescu este una şi aceeaşi fiinţă cu teatrul, cu scena şi cu iubitul ei soţ, Andrei Ionescu. Cei doi au o poveste de dragoste ca în filme şi au împărţit, cu aceeaşi discreţie, bucurii şi necazuri deopotrivă. Pe 7 mai, la Gala Uniter, au venit tot împreună, iar Andrei Ionescu şi-a aplaudat soţia, premiată pentru întreaga activitate, notează click.ro.

Are 81 de ani, dar este plină de viaţă şi continuă să joace, amintind că are alături un adevărat sprijin în soţul ei, Andrei Ionescu. ”Îi mulțumesc mai ales unui om care vreme de 60 de ani a fost alături de mine: soțul meu, Andrei Ionescu. Am avut împreună o viață superbă, personală și profesională și vă doresc tuturor să aveți momente cel puțin la fel de frumoase ca ale noastre!”, a spus, emoţionată, actrița, conform sursei citate.

