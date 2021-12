Comuna Adâncata se pregătește să întâmpine sărbătorile de iarnă într-un mod cât mai plăcut ochiului. Astfel, clădirile importante începând de la Primărie, școli, grădinițe, căminul, dispensarul, au fost ornate festiv iar iluminatul public de sărbători a fost aprins încă de la finalul lunii noiembrie de Ziua Bucovinei. ”La noi fiecare instituție își păstrează ornamentele de la un an la altul iar dacă se deteriorează cumpărăm altele. Anul acesta am îmbunătățit iluminatul festiv doar în parcul din comună și la grădiniță. La Călugăreni am plantat 20 de tuia pe care am pus instalații de iluminat. Unele ornamente le realizăm noi cu forțe proprii ca spre exemplu cele din fața Căminului cultural și al dispensarului de la Adâncata unde am atașat niște steluțe la suporții de flori, i-am iluminat și i-am tranformat în ornamente frumoase de Crăciun. Iluminatul de sărbători este apreciat în special de copii că altă bucurie mai mare nu există. Sunt și oameni care ne critică pentru că punem luminițe dar nici nu putem să nu facem chiar nimic”, a spus primarul Viorel Cucu. El a precizat că Primăria are pregătite 440 de cadouri constând în special în dulciuri pentru copiii din comună urmând să fie distribuite în ajunul Crăciunului. ”A rămas în discuție focul de artificii la trecerea dintre ani pentru că s-a scumpit foarte mult minutul de la 1.200 de lei la 2.300 de lei. Cu excepția anului trecut am făcut în fiecare an foc de artificii care este foarte apreciat de oameni. Să vedem cum facem și acum pentru a nu strica tradiția și bucuria oamenilor”, a mai spus Viorel Cucu.