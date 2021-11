Momente solemne la Arad, unde îndrăgitul artist Benone Sinulescu a fost condus pe ultimul drum. Un sobor de preoți a oficiat slujba, iar militarii i-au purtat pe umeri sicriul cu trupul neînsuflețit, căci solistul avea gradul de „Mare Ofițer”. Colegii de breaslă au făcut declarații emoționante, notează click.ro.

Duminică, 21 noiembrie, fanii, colegii de scenă și familia și-au luat „adio” de la Benone Sinulescu, care a murit pe 21 noiembrie, la vârsta de 84 de ani. Maestrul cântecului popular a fost înmormântat la cimitirul „Eternitatea” din Arad. Funeraliile au început în jurul orei 13.00, în Piața Avram Iancu, iar imaginile au fost emoționante și solemne, căci regretatul artist a fost condus pe ultimul drum de Armata Română, având gradul de Mare Ofițer. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost acoperit cu tricolorul.

„E o mare tristețe. Regret că nu am putut să ajung până la Arad. Îl știu acolo, refuz să cred că ne părăsește. Îl cunosc pe Benone din ’62, de la Ansamblul Ciocârlia, unde am avut foarte multe de învățat de la el. Făceam vocalize cu el. Avea un suflet extraordinar, pe toată lumea ajuta… Benone așa a fost! Căuta să ajute, mai ales pe cei tineri… E o mare pierdere, lasă moștenire un repertoriu imens. Cred că nu a existat un interpret de muzică populară să lase atâtea cântece moștenire. Tristețea e grea, despărțirea e foarte grea. Ne-a lăsat un gol în suflet, o mare tristețe. Condoleanțe soției, care a fost foarte aproape de el. Mereu spunea <Am avut noroc de o soție care e tot timpul lângă mine, mă răsfață cu bunătăți>. O știu și eu gospodină. L-a iubit mult, avea o căsnicie frumoasă. Ne-am născut cu o viață fiecare… La revedere Benone, am senzația că ești încă acolo, acasă. Dumnezeu să te odihnească!”, a declarat, extrem de afectată, Irina Loghin, la România TV, potrivit sursei citate.

