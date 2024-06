Câteva imagini rarisime cu mistreți albi au fost surprinse de una din camerele de monitorizare a faunei amplasată la o hrănitoare amenajată de Ocolul Silvic Brad, din cadrul Romsilva – Direcția Silvica Hunedoara.

”Să observi un mistreţ alb ar trebui să fie un eveniment inedit, dar iată că una din camerele de monitorizare a faunei amplasată la o hrănitoare amenajată de Ocolul Silvic Brad, din cadrul Romsilva – Direcția Silvica Hunedoara a surprins nu unul, nu doi, ci patru godăcei și doi adulți albi”, au postat pe pagina de facebook cei de la RNP-Romsilva.

Culoarea albă poate fi datorată unei tulburări genetice (albinism) care provoacă lipsa totală sau parţială a pigmentului melanină în piele, păr şi ochi sau hibridărilor cu porcul domestic. Arealul mistreţului în România este larg răspândit, trăind în zona de câmpie, în Delta Dunării şi până în zona de munte. Mistrețul este un animal robust, cu dimensiuni de circa 1,5 metri lungime, 1 metru înălțime la greabăn şi 200 kilograme în greutate.

Scroafele de mistreț fată anual între 4 și 6 purcei pe care îi alăptează până la vârsta de 3 – 4 luni, femelele fiind foarte protective cu puii lor. Femelele trăiesc în cârduri împreună cu purceii şi godacii, fiind conduse de scroafele cele mai bătrâne, numite şi „scroafe conducătoare”. Masculii tineri sunt acceptaţi în cârduri până la vârsta de un an, iar cei maturi sunt solitari.

Direcția Silvica Hunedoara este una din cele 41 de unități de la nivel teritorial din cadrul Romsilva și administrează, prin cele 11 ocoale silvice din subordine, circa 149.500 hectare de fond forestier.