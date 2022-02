Un grav accident rutier s-a petrecut astăzi pe raza localității Brăiești fiind implicate două autoturisme și un autotren. Potrivit ISU Suceava, traficul este blocat pe ambele sensuri. ”Nu sunt persoane încarcerate.Un minor în vârstă de 7 ani și un bărbat în vârstă de 39 de ani sunt asistați medical la fața locului de către echipajele de prim ajutor”, informează ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Fălticeni cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu sprijinul a două echipaje SAJ. Pompierii militari asigură măsurile PSI la fața locului, deoarece în urma evenimentului a fost rupt și un stâlp de pe marginea șoselei.

