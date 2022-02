Producătorul sucevean de energie termică, Bionergy, care operează centrala de cogenerare pe bază de biomasă, a fost exceptat de la supraimpozitarea veniturilor suplimentare realizate după data de 1 ianuarie 2022 în baza OUG 11 din 16 februarie 2022, a anunțat primarul Ion Lungu. El a arătat că potrivit Legii 259/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 venitul suplimentar realizat de Bioenergy rezultat din diferența dintre prețul mediu lunar de vânzare al energiei electrice și prețul de 450 lei/MWh era impozitat cu 80%.

”Am reușit după 3 luni de discuții la București ca în OUG 11/16 februarie 2022 la ultimul paragraf să apară și cuvântul biomasă pentru că altfel eram supraimpozitați, eram trecuți în categoriile cu marii producători de energie gen Hidroelectrica care nu consumă nimic învârte apa ca să facă energie elecrică. Noi consumăm lemn și ca atare am și ținut foarte mult la această modificare pentru că erau încurajate centralele pe combustibil fosil cărbune, păcură iar noi care avem energie verde nu eram prinși nicăieri cu biomasa. Am avut discuții încă din luna decembrie, ianuarie cu domnul prim ministru Ciucă, cu ministrul energiei, și am reșit. Nu e puțin lucru ca să fii menționat într-o ordonanță de urgență care actualizează Legea 259/2021 prin OUG din 16 februarie 2022. La ultimul paragraf spune clar sunt exceptați producătorii de energie eletrică pe bază de biomasă începând cu veniturile suplimentare realizate după data de 1 ianurie 2022”, a explicat Lungu. El a ținut să mulțumească pentru sprijin prim ministrului Nicolae Ciucă, președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur ”care m-a ajutat foarte mult”, ministrului energiei Virgil Popescu ”la care am fost de zeci de ori pe această temă”, prefectului Alexandru Moldovan ”care a inițiat o adresă către Guvern” și nu în ultimul rând liderului PSD Marcel Ciolacu ”pentru că la un moment dat proiectul s-a blocat la Ministerul de Finanțe și am am avut o discuție cu dumnealui când a venit la Suceava după care s-a deblocat proiectul”. ”Cu această menționare în lege în care nu suntem supraimpozitați sunt condiții foarte probabile să funcționăm și iarna viitare tot pe biomasă. Nici într-un caz energia termică nu va fi mărită la populație. Chiar dacă vor fi majorări pe partea de transport și distribuție costul la gardul centralei al gigacaloriei va rămâne cel mai mic din țară 142 de lei iar populația nu va plăti mai mult la energia termică”,a spus primarul. El a mai adăugat că în prima decadă a lunii martie vor veni la Suceava acționarii austrieci ai Bioenergy pentru a stabili programul de fruncționare în perioada de vară, programul de reparații și pentru a pune bazele funcționării pentru iarna viitoare.