DIVA începe anul cu Sullivan’s Crossing, un serial difuzat în fiecare marți, de la ora 20:00, din 2 ianuarie iar publicul are șansa să îi revadă pe actorii Morgan Kohan (Transplant, When Hope Calls) în rolul eroinei, Maggie Sullivan și pe Scott Patterson (Gilmore Girls/Fetele Gilmore, Saw V/Puzzle mortal V) în rolul tatălui ei, Sully Sullivan.

Acțiunea începe când lumea lui Maggie Sullivan este dată peste cap și decide să-și pună temporar pe pauză viața și cariera de medic neurochirurg din Boston, dar și pe iubitul ei, Andrew (Allan Hawco) pentru a se refugia în pitoreasca zonă de camping Sullivan’s Crossing (din Nova Scotia, Canada) unde a copilărit și a relua legătura cu tatăl ei, Sully Sullivan, deși relația lor s-a răcit cu mult timp în urmă.

Maggie nu și-a mai văzut casa și tatăl din vara în care a împlinit 15 ani, iar relația dintre ei a avut de suferit din acestă cauză. În plus Maggie nu și-a iertat niciodată tatăl, care nu a vrut să mai facă parte din viața ei după ce a divorțat de mama sa. Maggie revine în Sullivan’s Crossing și încearcă să reia legătura cu foștii prieteni și să accepte prezentul complicat și trecutul dureros.

Reîntoarcerea ei destabilizează echilibrul lui Sully, care este complet dat peste cap de amintiri și sentimente pe care le ignoră de mult timp. Maggie îl întâlnește pe Cal Jones (Chad Michael Murray), un tip misterios care îl ajută pe tatăl ei la magazinul din zona de camping, iar la prima întâlnire cei doi nu se înțeleg deloc. Dar, în timp, Maggie începe să-l simpatizeze pe Cal ceea ce complică și mai mult lucrurile pentru că va trebui să aleagă între viața ei din Boston și cea din Sullivan’s Crossing.

În distribuție mai apar în roluri secundare actorii: Tom Jackson (Outlander/Străina), Andrea Menard (Blackstone), Lindura (Ghosts), Amalia Williamson (Northern Rescue), Reid Price (The Sinner/Păcatul), Allan Hawco (Republic of Doyle/Legea lui Doyle), Lynda Boyde (Virgin River), Peter Outerbridge (Designated Survivor/ Președinte de rezervă) și Lauren Hammersley (Orphan Black).

Serialul Sullivan’s Crossing este disponibil din 2 ianuarie în exclusivitate la DIVA, cu câte două episoade în fiecare marți de la ora 20:00.

Află mai multe despre programele DIVA aici: https://www.facebook.com/divaromania/

Televiziunea DIVA este disponibilă pe poziția 84 în grila DIGI digitală, poziția 203 în grila ORANGE, poziția 102 în grila VODAFONE și poziția 30 în grila FOCUS SAT.