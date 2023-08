Din 21 august, în fiecare luni, de la ora 21:00, la DIVA continuă aventurile colorate ale simpaticei Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), eroina din serialul franco-belgian „Morgane, geniul investigațiilor” („HPI: Haut Potentiel Intellectuel”, 2021-prezent).

Hiperactivă, perspicace și imaginativă, Morgane are 38 de ani, cinci credite și trei copii cu doi foști soț. Faptul că are un IQ de 160 n-a prea ajutat-o până acum (lucrează ca femeie de serviciu), dar într-o zi poliția din Lille o angajează pe post de consultant. Problema e că eroina noastră urăște polițiștii… Așa începe primul sezon din coloratul serial francez lansat în 2021. În cele 24 de episoade difuzate până acum (opt/sezon), Morgane se transformă din menajeră într-un consultant de temut, care face echipă cu meticulosul și tolerantul comandant Adam Karadec (Mehdi Nebbou) și prinde criminalii folosindu-și abilitățile extraordinare.

În sezonul 3 (apărut în 2023) din „Morgane, geniul investigațiilor”, eroina are destule pe cap: o nouă destrămare familială, noi cazuri de rezolvat, o arestare care o trimite după gratii și o reuniune paternă pe care nu și-o dorește – tatăl ei, Serge Alvaro (Patrick Chesnais), este la fel de genial ca ea, dar nu-și folosește deloc celulele cenușii în scopuri pozitive. Cu ce mai are de-a face eroina, pe plan profesional: un criminal în serie care atacă doar dentiști, moartea unui star rap, o urmărire ca-n filme cu un… Volvo, un episod în care Morgan devine un adevărat Philip Marlowe și nu numai.

Acest serial polițist umoristic (care amintește de „Monk” sau „În mintea criminalului”) se distrează apropo de personajele create, intrigile urmărite și dialogurile delicioase. La fel ca Sherlock Holmes sau Amélie Poulain, Morgane are o minte brici, care funcționează atipic și care o ajută mereu la ananghie.

Sezonul 4 este în lucru și filmările vor avea loc anul acesta. Serialul va fi adaptat și în Statele Unite, de postul ABC, avându-i pe Kaitlin Olson („Sub soarele Philadelphiei”) și Daniel Sunjata („Anatomia lui Grey”, „Destinația”) în rolurile principale. În plus, în martie anul acesta s-a lansat un remake grecesc al poveștii TV (intitulat „IQ 160”), iar în aprilie s-a lansat o variantă cehă („Případy mimořádné Marty”).

din 21 august, în fiecare luni, de la ora 21:00, numai la DIVA!

