În cadrul acțiunii derulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Ministerul Muncii, prin Inspecția Muncii, pe baza Planului comun de acțiune, apar și primele rezultate. Într-un control, care se circumscrie obiectivelor acțiunii Cronos, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au identificat o firmă de pază din București care, în perioada 2016-2021, a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de peste 7,14 milioane lei prin deducerea nelegală a TVA și declararea parțială a muncii a peste 180 de agenți de pază angajați. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat inspectorii antifraudă au sesizat Parchetul competent.

Inspectorii antifraudă au verificat contractele de pază pentru spații comerciale, proiecte de dezvoltare imobiliară, clădiri rezidențiale, clădiri de birouri sau depozite din București și jud. Ilfov și au constatat un cuantum de 931.031 de ore (~106 ani) lucrate efectiv de personalul angajat, dar neînregistrate în pontaje sau în contabilitate. Astfel, reprezentanții firmei controlate și-au încălcat obligația de a declara și achita contribuțiile sociale și impozitul pe venit și au cauzat un prejudiciu de peste 4,94 milioane lei.

De asemenea, inspectorii DGAF au identificat achiziții fictive de carburant în valoare de peste 11 milioane lei, pentru care s-a obținut deducerea de TVA în cuantum de cca 2,19 milioane lei. Pentru justificarea disimulării cumpărării și consumului de carburant, reprezentanții firmei de pază au falsificat bonuri fiscale, au încheiat contracte de comodat cu persoane fizice, fără a utiliza în realitate autovehiculele respective, în timp ce o singură persoană a completat toate foile de parcurs din care rezulta că ar fi fost străbătuți 34.759.334 km, în condițiile în care distanța de la Pământ la Lună este de 384.400 km.

ANAF–Antifraudă și Inspecția Muncii vor derula controale comune pentru asigurarea accesului angajaților la sistemele de asigurare socială și la alte instrumente de protecție socială, prin plata contribuțiilor sociale obligatorii și a impozitului pe salarii, și declararea muncii în rândul tuturor categoriilor de contribuabili. În acest sens, încurajăm orice persoană care are informații concrete despre încălcări ale legislației specifice să le transmită prin intermediul Formularului disponibil online la adresele https://www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-sesizari și https://www.anaf.ro/asistpublic.