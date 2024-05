În cea de-a treia zi de Paște, a fost inaugurat Parcul Public din centrul satului Rotunda, orașul Liteni. După slujba de sfințire oficiată de un sobor de preoți a urmat un program artistic susținut de Ansamblul ”Izvorașul” (din care fac parte foarte mulți copii și din satul Rotunda), și un recital susținut de invitata specială Simona Matachi. ”Mulțumesc, cu acest prilej, președintelui CJ Suceava d-l Gheorghe Flutur pentru sprijinul acordat în realizarea proiectelor dar și d-lui ministru Bogdan Gheorghiu pentru buna colaborare, d-l ministru participând cu mare plăcere la această manifestare”, a declarat primarul Tomiță Onisii.

