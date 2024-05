Pe lista PNL pentru Consiliul Local Suceava se află și tânăra Diana Pâțu. Diana Pîțu are 36 de ani și este mama unui băiețel. A absolvit Colegiul Național “Petru Rareș” din Suceava, iar studiile universitare le-a absolvit la București, apoi, a revenit acasă, unde a urmat cursurile unui program de masterat în administrație. Astăzi este doctorand în economie și pe lângă oportunitate de a studia, Suceava i-a oferit șansa de a învăța și lucra doar lângă oameni valoroși. “Iubesc Suceava pentru că aici m-am născut eu, părinții mei, soțul meu, dar și băiatul meu. Sunt un om de echipă, un om al prieteniilor vechi, un om muncitor și, în acest moment, motivat să contribuie la o întinerire a Sucevei. Omul Diana Pîțu este puternic legat de familie, și, retrospectiv, mă gândesc la faptul că atunci când vecinii copii de la bloc mergeau vara la țară la bunici, eu mergeam la bunici pe Aleea Venus din cartierul George Enescu unde locuiește de peste 45 de ani bunica mea. Îl cunosc pe Lucian Harșovschi din 2010, dar niciodată nu am fost mai convinsă de capacitățile sale ca acum! Am ales să fiu alături de Lucian Harșovschi, deoarece este un profesionist, o persoană ancorată în realitatea Sucevei, îi apreciez curajul și bunele intenții. Totodată, cred și apreciez expertiza fiecărui coleg din echipa aceasta care întinerește Suceava prin idei, prin proiecte, printr-o nouă abordare.”

”Îi mulțumesc Dianei pentru încrederea oferită în momentul în care a decis să se alăture echipei! Sunt sigur că, așa cum a spus și ea, alături de echipă, vom reuși să continuăm proiectele începute, dar mai presus de acest lucru, vom reuși să aducem schimbarea de care are nevoie Suceava, prin noi proiecte, printr-o nouă abordare”, a spus Lucian Harșovschi.