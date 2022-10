Prin proiectul partener „Adoptă, Iubește, Adoră”, festivalul RiseUP – Bucharest on the Sky by MachineMan a organizat în perioada 1 și 2 octombrie 2022 un târg de adopții pentru animalele fără stăpân. În cadrul evenimentului, 36 de căței și 22 de pisicuțe și-au găsit stăpân, anunță Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor din București.

La târgul de adopții organizat de ASPA București, pe Insula Îngerilor – Lacul Morii, în cadrul evenimentului RiseUP Bucharest on the Sky, nu doar baloanele cu aer cald au fost la înălțime, ci și adopțiile! În cele două zile de weekend au fost adoptate nu mai puțin de 58 de animale de la asociațiile All Souls Rescue Center și Asociatia TNR Capturare Sterilizare Eliberare, care și-au găsit o casă.

Iulia Albu, ambasador al festivalului RiseUP – Bucharest on the Sky, a interacționat cu blănoșii prezenți la târg și-a exprimat dorința de a se implica activ și a promova pe viitor cățeii ASPA. Acesta a fost atrasă de inițiativele caritabile și de protecție a mediului care au asigurat faptul că festivalul baloanelor este prietenul tuturor. Stilistul și vedeta de televiziune a fost prezentă în cele trei zile pentru a susține aceste cauze și a aduce plusvaloare evenimentului.

Persoanele care au adoptat au primit și cadouri, precum hrană, recompense, jucării și beneficii pentru căței. Hotelul pentru animale de companie Zen Pet Club, situat în strada Toamnei nr. 18, din Bragadiru (zona Prelungirea Ghencea), oferă o ședință gratuită de cosmetică canină pentru toți blănoșii adoptați în cadrul campaniei.

Mai mult, organizatorii festivalului RiseUP – Bucharest on the Sky by MachineMan oferă premii tuturor celor care au adoptat animăluțele de companie. Astfel, vor fi organizate ridicări în ancoră în baloanele cu aer cald și toți cei care au devenit părinții blănoșilor se vor bucura gratuit de acestea. Datele și locația unde vor fi organizate zilele de distracție vor fi anunțate în curând pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale festivalului.

RiseUp – Bucharest on the Sky by MachineMan este un eveniment manifest ce a adus în premieră conceptul de festival al baloanelor cu aer cald în mediul urban, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2022. Participanții au fost chemați prin proiectul partener „Adoptă, Iubește, Adoră” să salveze animalele abandonate.

Adopţiile continuă în alte zone ale orașului și sunt gratuite, iar animalele prezente la târg sunt sănătoase şi au toate procedurile legale îndeplinite.