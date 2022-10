Prima ediție RiseUP – Bucharest on the Sky by MachineMan a avut loc între 30 septembrie – 2 octombrie 2022, pe Insula Lacul Morii. Bucureștenii au venit cu miile pentru a vedea Capitala din baloanele cu aer cald și pentru a participa la numeroasele activități puse la dispoziție de organizatori, dar și concerte cu mari artiști ai României. Evenimentul a adus în premieră conceptul de festival al baloanelor cu aer cald în interiorul unui oraș.

Organizatorii își exprimă recunoștința față de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Direcția Sanitar Veterinară București, Direcția De Sănătate Publică București, Primăria Sectorului 6, Agenția pentru Protecția Mediului, Apele Române pentru aprobările necesare desfășurării festivalului RiseUP – Bucharest on the Sky.

Organizatorii au anunțat că nu a avut loc niciun incident, iar pe această cale își exprimă public mulțumirea pentru deplina securitate în care s-a desfășurat RiseUP – Bucharest on the Sky: “Mulțumim autorităților care au asigurat în condiții maxime de securitate desfășurarea evenimentului, respectiv Direcției Generale a Poliției Municipiului București, Jandarmeriei Române, Direcția Poliției Rutiere București și Poliția Locală a Sectorului 6”.

De asemenea, RSS – Romanian Security Systems a fost responsabil de securitate fiind un partener de încredere în tot ce a implicat evenimentul, dând dovadă de profesionalism și respect față de participanți și gestionând în mod adecvat situațiile de criză.

Festivalul a fost clădit cu sprijinul MachineMan, a sponsorilor și partenerilor care au făcut posibilă desfășurarea primei ediții a evenimentului. Organizatorii mulțumesc public OTP Bank, Aqua Carpatica, Vitamin Aqua, Austrotherm, AXXIS Nova Resort&SPA, Cognizant Softvision România, Aqua City, Aeroclubul României, Asociației Sportive OBSwim, Operei Naționale București, Mobexpert, World Class, Mateo Tour, Speed Fire, De Silva Exclusiv, OMV Petrom S.A, Asko International, Kaizen Auto, Autonet, partenerilor media GSP și City Vision Magazine. De asemenea, prin proiectul partener „Adoptă, Iubește, Adoră”, festivalul a organizat pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică un târg de adopții pentru animalele fără stăpân.

Organizatorii își exprimă deosebita recunoștință față de Aeroclubul României, care a făcut posibilă desfășurarea unui show aviatic de excepție: “Ziua de sâmbătă a fost marcată de parteneriatul cu Aeroclubul României, reprezentat prin George Rotaru, căruia pe acestă cale îi mulțumim. Bucureștenii au putut vedea măiestria muncii lor în cadrul evenimentului, lucru care a adus plusvaloare tuturor”.

“În parteneriat cu Opera Română, mulțumim domnului director Daniel Jinga pentru implicare”, au mai spus organizatorii.

RiseUP – Bucharest on the Sky by MachineMan și-a deschis porțile vineri, pe data de 30 septembrie 2022, începând cu ora 16:00 și a invitat doritorii să privească cele mai frumoase apusuri din baloanele cu aer cald, ridicate în ancoră. Dar nu numai, în condiții prielnice de vreme, au fost organizate zboruri libere la primele ore ale dimineții din Iepurești (Giurgiu). Călătoriile deasupra împrejurimilor au fost realizate în maximă siguranță, împreună cu personalul specializat și au depins de starea vremii.

Astfel, condițiile pentru ridicarea balonului cu aer cald în cadrul festivalului RiseUP – Bucharest on the Sky by MachineMan au fost următoarele:

Temperatura sub 30 de grade Celsius

Viteza medie a vântului sub 2 m/secundă cu rafale de maxim 3 m/secundă

“Pilotul Comandant este singurul care decide ridicarea balonului fiind cel care evaluează condițiile meteorologice în dezvoltare. Datele se înregistrează exclusiv conform site-ului TopMeteo”, au anunțat organizatorii.

Prima ediție a festivalului RiseUP – Bucharest on the Sky a înregistrat un număr de 13.000 de participanți în cele trei zile de festival. Peste 14 artiști au urcat pe scena RiseUp – Bucharest on the Sky 2022, între care Delia, Faydee, Antonia, Spike, Trio Jazz Sorin Zlat Band & Special Guest, Miki și Trio Puiu Pascu, DJ Lucian Slot, DJ AYA, Julianne P., Maria Constantin acompaniată de naistul Nicolae Voiculeț, Lucian Maxim, Răzvan Piticu, Trupa ARYMA. Prin parteneriat cu Opera Națională București, corul de copii, tenorul Alin Stoica, pianista Liana Mareș, balerinii Raluca Jercea, Marina Gaspar și Sergiu Dan au creat momente speciale.

Festivalul RiseUp – Bucharest on the Sky a demarat o campanie de susținere a performanței în educație. Inițiativa s-a desfășurat sub numele „Celebrăm Excelența” și a adus în fața publicului tinerii României cu rezultate excepționale la învățătură, concursuri și olimpiade, primind „magna cum laude” la scenă deschisă în cadrul unor momente artistice special concepute prin parteneriat cu Opera Națională București.

Organizatorii festivalului RiseUP – Bucharest on the Sky își exprimă mulțumirea pentru implicarea activă a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, care a dat șansa copiilor de pe raza municipiului să ia parte la celebrarea evenimentului: „Încurajăm drumul spre educație, aplaudăm și ne bucurăm pentru performanțele olimpicilor care au urcat pe scena festivalului RiseUP – Bucharest on the Sky”, au spus reprezentanții RiseUP.

„Vreau să văd lumea de sus” – Balloon Fest a fost un eveniment dedicat familiei, care a adus în zilele de sâmbătă și duminică momente pline de culoare sub soarele blând de toamnă, dar și ocazia de a experimenta înălțimile din baloanele cu aer cald.

Glowing Night a adus în serile de vineri, sâmbătă și duminică muzică, proiecții de lasere ambientale și proiecții pe baloanele ridicate în ancora, proiecții video pe ecran de apă pe lac, dansul și jocul luminilor acompaniind artiștii de renume.

Participanții au fost invitați sub cerul liber să urmărească în premieră proiecția filmului românesc „Egregora – Comoara Pierdută”, sub amprenta regizorului Andrei Chiriac – o capodoperă istorică inspirată din legendele dacilor.

Organizatorii au anunțat cea de-a doua ediție a festivalului RiseUP – Bucharest on the Sky între 1 – 4 iunie 2023.