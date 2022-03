Pe 5 martie se va alege piesa care va reprezenta România la Torino, Italia. Click! a stat de vorbă cu Claudia Pavel, alias Cream, care cântă piesa „România mea”, împreună cu Minodora și Diana Bucșa, și ne-a povestit câteva secrete despre producția acestei piese.

Claudia Pavel ne-a povestit despre experiența de pe scena Eurovision și ce se va întâmplă mai departe. „A fost o experiență cool, cu emoții, un moment frumos în pandemie, pentru mulți artiști, care au stat acasă. În ultimele preselecții am avut ceva probleme cu sunetul, la repetiții m-am auzit foarte bine, iar până la concurs setările se schimbaseră la casca mea, le-am auzit mai tare pe fete decât pe mine. Dar m-am ascultat pe Youtube după și pot să spun că m-am auzit mai bine decât credeam eu că mă aud. Au fost dificultăți tehnice, n-am înțeles ce s-a întâmplat cu casca mea. Pe 5 martie se alege câștigătorul. Avem o piesă cu mesaj patriotic, nu s-au mai scris de mulți ani în România și, după momentele astea complicate, Costi (n.r. Costi Ioniță) a simțit neevoia să scrie o piesă cu un mesaj foarte puternic de iubire și de unire pentru noi toți, pentru că românii sunt împrăștiați în toate colțurile lumii și foarte mulți plâng de dorul țării, de dorul pămânutului nostru sfânt și exact asta e mesajul. Piesa s-a lăsat cu multe lacrimi, am plâns când am înregistrat-o, pentru că am trăit o perioada grea, care încă nu a trecut. Am venit să o cântăm, nu neapărat să câștigăm.”, a spus solista jurnaliștilor Click!.

