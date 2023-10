Transilvania Film anunță intrarea în cinematografele din toată țara a celui mai recent film regizat de legendarul Oliver Stone: Nuclear. O incursiune fără precedent în industriile nucleare din Franţa, Rusia şi SUA, acest documentar explorează ce șanse are umanitatea să rezolve, cu ajutorul puterii energiei nucleare, probleme urgente precum încălzirea globală. Nuclear a fost premiat la Festivalul de Film de la Veneția și a fost proiectat în vară la TIFF, în prezența regizorului Oliver Stone.

Nuclear va putea fi urmărit în cinematografele din toată țara începând cu 27 octombrie.

„Schimbările climatice ne-au forțat să privim cu alți ochi modul în care generăm energie. Considerată multă vreme ca fiind periculoasă, energia nucleară este, de fapt, de sute de ori mai sigură decât combustibilii fosili, iar accidentele sunt extrem de rare. Așadar, cum putem scoate miliarde de oameni din sărăcie, reducând în același timp rapid gazele cu efect de seră? O soluție clară este includerea energiei nucleare în mixul de energie verde. Trebuie să trecem la energia nucleară – și repede. Aceasta este, după părerea mea, cea mai mare poveste a timpului nostru.” Oliver Stone

„Nuclear este un film pe care românii ar trebui să îl vadă. Am absolvit un liceu în care am învățat multe despre tehnicile din fizica nucleară și am putut afla multe despre felul în care operează în siguranță reactoarele de la Cernavodă.

Documentarul lui Oliver Stone ne deschide tuturor ochii, in stilul său inconfundabil, despre energia nucleară și beneficiile ei. Ne bucurăm că am reușit să îl aducem în România și să îl proiectăm în cinematografele din întreaga țară.” Tudor Giurgiu, Transilvania Film

„Este un film puternic, clar și curajos. Îl admir pentru că sfidează orice trend” Werner Herzog

Oliver Stone a fost unul dintre invitații speciali ai celei de a 22-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania care a avut loc în iunie, la Cluj-Napoca. Aici, cineastul a participat la o proiecție sold-out a documentarului Nuclear și a vorbit mai multe despre subiect: „Energia nucleară este un dar frumos. Dar ca orice dar, el poate fi folosit greșit, cum s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Acum e timpul să facem diferența între cele două. Bomba nucleară nu este energia nucleară”

Controversat și polarizant, Oliver Stone este una dintre cele mai proeminente figuri ale Hollywood-ului din anii ‘80-’90. A câștigat trei premii Oscar. De multe ori criticat pentru alegerea subiectelor sale, mai ales după anii 2000, când a realizat documentare despre personalități precum Fidel Castro sau Hugo Chávez, Stone susține că nu se consideră un cineast politic: „Consider că filmele mele sunt, în primul rând, drame despre indivizi aflați în lupte personale și mă consider un scenarist înainte de a fi un cineast politic. Mă interesează punctele de vedere alternative. Cred că, în cele din urmă, problemele planetei sunt universale și că naționalismul este o forță foarte distructivă. Dar îmi place anarhia în filme.”

