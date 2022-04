Patru dintre cele cinci filme ale francizei „Invazia rechinilor/ Sharknado”, regizate de Anthony C. Ferrante, vor fi difuzate de Warner TV în fiecare seară de vineri din luna mai.

„Invazia rechinilor/ Sharknado” (2013), primul film din această serie a producțiilor pentru televiziune, a fost regizat după un scenariu scris de Thunder Levin.

Acțiunea începe după ce un ciclon lovește Los Angeles, iar în urma inundațiilor mii de rechini ajung în oraș și terorizează populația.

Ian Ziering, care a devenit celebru odată cu rolul din serialul „Beverly Hills 90210”, este protagonistul Fin Shepard, iar din distribuție fac parte Tara Reid, John Heard, Mark McGrath și Cassandra Scerbo.

Filmul va fi difuzat de Warner TV pe 6 mai, de la ora 21:25.

Continuarea lungmetrajului a fost lansată în 2014, iar Ian Ziering și Tara Reid și-au reluat rolurile.

Acțiunea se mută în New York, unde personajul principal ajunge pentru promovarea unei cărți despre supraviețuirea în fața invaziei. El se găsește din nou în ipostaza de a face eforturi să oprească mai multe grupuri de rechini care atacă.

„Invazia rechinilor: New York/ Sharknado 2: The Second One” va fi difuzat pe 13 mai, de la ora 21:20.

În a treia vineri din luna mai, de la ora 21:10, Warner TV va difuza a treia parte din serie, „Invazia rechinilor: Florida/ Sharknado 3: Oh Hell No!” (2015).

Actorii Ian Ziering, Tara Reid, Cassandra Scerbo și Mark McGrath își reiau rolurile din filmele anterioare, iar distribuției se alătură Davis Hasselhoff, Bo Derek, Ryan Newman și Jack Griffo.

În acest film, protagonistul – recent recompensat cu Medalia Prezidențială a Libertății – și aliații lui încearcă să oprească o invazie de rechini în Florida.

Al patrulea lungmetraj din serie, „Sharknado 4: The 4th Awakens” (2016), va putea fi urmărit pe 27 mai, de la ora 21:05.

După cinci ani de la cea mai recentă invazie de rechini, timp în care o companie de tehnologie a folosit reactoare ieftine pentru a stabiliza atmosfera și pentru a preveni formarea de invazii de rechini, Fin Shepard, jucat tot de Ian Ziering, ajunge din Kansas în Las Vegas, iar acolo se declanșează din nou dezastrul. Tara Reid, David Hasselhoff și Ryan Newman își reiau de asemenea rolurile.