Pentru prima dată în România, Mastercard lansează o campanie de cashback pentru cei care, în 2023, își plătesc taxele și impozitele cu un card de debit sau credit Mastercard. În perioada 24 – 31 martie, posesorii de card Mastercard, care aleg să facă aceste plăți pe platforma și în aplicația mobilă Ghișeul.ro sau pe alte platforme online puse la dispoziție de administrațiile locale, beneficiază de cashback în valoare de 10% – până la 50 lei per cashback și până la 600 lei per card. Totodată, aceștia intră automat și în tragerea la sorți pentru unul din cele 10 premii, în valoare de 5.000 lei, și marele premiu, în valoare de 50.000 lei, oferite în cadrul campaniei „Griji în minus, șanse în plus”, desfășurată de Mastercard în perioada 1 februarie – 31 martie.

„În ultimii ani, tot mai mulți români s-au mobilizat să-și achite taxele și impozitele în prima parte a anului, pentru a beneficia de reducerea de 10% valabilă până la finalul lunii martie. 2023 vine, însă, cu o presiune financiară cu totul și cu totul specială, din cauza contextului economic actual. Astfel, cashback-ul garantat de 10% oferit acum suplimentar de Mastercard, este modul concret prin care sprijinim cât mai mulți români în achitarea acestor cheltuieli. Mastercard a fost aproape, încă de la lansare, de dezvoltarea platformei Ghișeul.ro, un exemplu de parteneriat public-privat ce urmărește digitalizarea și modernizarea serviciilor publice și creșterea gradului de colectare a veniturilor publice. Am continuat misiunea cu dezvoltarea și lansarea aplicației Ghișeul.ro, utilizatorii având, astfel, la dispoziție, de anul acesta, cea mai bună opțiune digitală pentru a plăti taxele și impozitele în siguranță, simplu și rapid, oricând și de oriunde”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.

De la 1 ianuarie până la data de 21 martie, au fost înregistrate 1.528.765 de tranzacții prin platforma și aplicația Ghișeul.ro, în timp ce aplicația Ghișeul.ro a ajuns la peste 160.000 de descărcări (106.000 pe Android și 58.000 pe IOS). Lansată în 2011, Ghișeul.ro este platforma oficială de plăți online a statului român. Platforma este administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), în parteneriat cu Asociația de Plăți Electronice din România (APERO).

Regulamentul campaniei „Griji în minus, șanse în plus”, care include cashback 10% garantat și premii acordate prin tragere la sorți, este disponibil pe site-ul Mastercard.

