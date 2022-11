După ce în noaptea de vineri spre sâmbătă polițiștii suceveni au să urmărească în trafic din Șcheia și până în Suceava un șofer beat, care a fost oprit doar după ce s-au tras peste 20 de fonduri de armă, un alt șofer băut care circula prin comuna Șcheia a fost urmărit în trafic de forțele de ordine. Astfel, sâmbătă, 26 noiembrie, în jurul orei 23:18, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Șcheia, în timp ce efectuau activități de patrulare pe raza satului Șcheia au observat un autoturism care se deplasa pe strada Poligonului, efectuând manevra de schimbare a direcției de mers spre stânga pe strada Mihoveni fără a semnaliza, după care a continuat deplasarea pe strada Mihoveni de pe un sens de circulație pe altul, trecând la o distanță laterală mică de un autoturism care se afla pe partea dreaptă a drumului. În acel moment polițiștii au pus în funcțiune semnalele luminoase și acustice ale autospecialei, dar conducătorul autoturismului nu a oprit, continuându-și deplasarea pe str. Mihoveni, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia.

Deși a fost somat prin sistemul acustic al autospecialei, conducătorul autoturismului a continuat deplasarea haotică pe str. Agronomului, până a fost oprit de către echipajul de poliție în proximitatea unui restaurant, imediat la fața locului ajungând și cel de al doilea echipaj de poliție solicitat în sprijin. La volanul autoturismului urmărit a fost găsit un bărbat care se afla în vădită stare de ebrietate, emanând halenă alcoolică.

Șoferul a refuzat să furnizeze date despre stabilirea identității sale și a refuzat să prezinte documentele sale și ale autoturismului pentru control, fapt pentru care s-a procedat extragerea acestuia din autoturism, ulterior efectuându-se controlul autoturismului.

În continuare, conducătorul autoturismului a devenit recalcitrant, fapt pentru care s-a procedat la imobilizarea și încătușarea acestuia, ulterior efectuându-se controlul corporal, asupra căruia a fost găsită cartea de identitatea și permisul de conducere, stabilindu-se că este un bărbat de 52 ani din Suceava.

Șoferul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență ,,Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde și-a dat consimțământul în scris cu privire la recoltarea de probe biologice de sânge, acestuia fiindu-i recoltate două probe biologice de sânge.

Șoferului i s-a adus la cunoștință că din momentul prelevării mostrelor biologice de sânge nu mai are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice până la definitivarea cercetărilor. S-a procedat la reținerea permisului de conducere, eliberându-i o dovadă fără drept de a conduce. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, faptă prev. și ped. de art. 336 alin.1 Cod Penal.