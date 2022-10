Încasările din taxele de proprietăți la Primăria Suceava pe primele nouă luni ale acestui an sunt mai mari cu 6,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat primarul Ion Lungu. Concret, în acest an s-au încasat 67,09 milioane de lei față de 62,97 milioane de lei anul trecut. ”Am încasat cu un milion de euro în plus”, a punctat Lungu. Creșterea la persoanele fizice este de 4,9% iar la persoanele juridice de 4,2%. ”Este un lucru îmbucurător că au crescut încasările în condițiile în care nu am majorat taxele și impozitele locale. Asta înseamnă că a crescut numărul celor impozitați. Din păcate în octombrie înregistrăm o scădere accentuată”, a spus Lungu.