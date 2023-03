Militarii Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Satu Mare, au intervenit vineri după amiază cu patru autospeciale de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din satul Țibeni, comuna Satu Mare.

La sosirea echipajelor, ardeau generalizat o casă de locuit și o anexă în care funcționa un magazin alimentar, corp comun, cu pericol de propagare la locuințele învecinate.

În incendiu au ars casa de locuit pe o suprafață de aproximativ 110 metri pătrați și bunuri din interior. Au mai ars anexa, corp comun, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați cu bunurile din interior (produse alimentare, două lăzi frigorifice, două vitrine frigorifice și alte bunuri).

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost de natură electrică (scurtcircuit).

Incendiul a fost lichidat la ora 18:55, iar pompierii au salvat locuințele învecinate.