Începând de luni, 15 mai, la Rădăuți se va derula un proiect ambițios de reabilitare și extindere a rețelelor de apă-canal. Investiția se cifrează la 64,5 milioane de lei fără TVA, iar finanțarea va fi asigurată prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, precum și din bugetul de stat și din bugetul local. De asemenea, va fi o contribuție proprie a autorității contractante, și anume, operatorul regional de apă-canal ACET S.A. Suceava. Primarul Bogdan Loghin a declarat astăzi, într-o conferință de presă, că este un moment istoric, după ce proiectul a fost blocat mai multă vreme. El i-a mulțumit pentru implicare președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Primarul a precizat că lucrările vor fi realizate de o asociere formată din firmele „Ness Proiect Europe” Ploiești, în calitate de lider, „Montin” Ploiești și „Hidroterm” Roman. Constructorii s-au angajat să termine investiția înainte de termenul stabilit, de aproximativ 30 de luni.

Bogdan Loghin a precizat că acest contract este împărțit în șase părți care cuprind următoarele lucrări: reabilitare conductă de aducțiune pentru alimentare cu apă, cu o lungime de 7,3 km; branșamente de apă prevăzute contorizate 875 bucăți, reabilitare rețele de distribuție apă potabilă, cu o lungime de 1,7 km; extindere rețele de distribuție apă potabilă, cu o lungime de 14 km; reabilitare rețele de canalizare menajeră, cu o lungime de 698 m; extindere rețele de ape uzate menajere, cu o lungime de 17 km și stații de pompare apă uzată menajeră SPAU și conducte de refulare (17 stații de pompare și 4363 ml conductă de refulare PEID).

„Contractul se compune din perioada de execuție a lucrărilor care este de 30 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor”, a precizat Bogdan Loghin. El a ținut să amintească și faptul că președintele CJ Suceava Gheorghe Flutur a semnat și certificatul de urbanism în vederea realizări obiectivului Alimentare cu energie electrică a zonei de captare, rezervoare, stație de pompe și tratare pentru sistemul de alimentare cu apă al orașului Cajvana.

Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, i-a asigurat pe toți cetățenii din municipiu de implicarea maximă a primăriei în monitorizarea eficientă a lucrărilor care, ulterior, vor facilita asfaltarea multor străzi.

El a arătat că mai multe detalii legate de aceste lucrări, cât și numele străzilor acoperite în acest proiect, veți găsi în Informarea ACET din următorul link: https://primariaradauti.ro/wp…/uploads/2023/05/DOC140.pdf