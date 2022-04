Incidentul din prim a zi de Paște la telescaunul din Vatra Dornei când 51 de turiști au rămas blocați în aer a fost provocat de un șofer neatent. Bărbatul a intrat cu mașina de teren într-un telescaun în zona unde instalația se apropie de nivelul solului moment în care o rolă a sărit de la locul ei blocând telescaunul. Poliția face cercetări. Toți cei 51 de turiști printre care s-a aflat și un minor au fost coborîți în siguranță la sol.

