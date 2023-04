Indicatorii tehnico-econoici ai sensului giratoriu care se va construi la intersecția străzilor Traian Vuia cu Calea Unirii vor fi revizuiți în plus după două licitații ratate la care nu s-a prezentat nimeni. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că vina aparține consilierilor social democrați care au dorit diminuarea sumei propusă inițial lucru care a făcut investiția neatractivă pentru firmele de construcții. ”A fost o nouă licitație cu eșec pentru sensul giratoriu de pe strada Traia Vuia. Este clar pentru mine că lucrarea este subevaluată. Am retras proiectul de pe ordinea de zi a Consiliului Local datorită consilierilor PSD. Domnul Buciac a zis că este prea scump. L-am retras, ne-am întâlnit, am făcut ședințe de teoria chibritului. Au venit cu devize de la alte sensuri giratorii care au fost licitate. Nu acuz pe nimeni de răutate dar am o anumită expertiză și le-am spus să lăsăm sumele așa că se reglează ele la licitație. Nu au fost de acord. Pe baza acestor informații de la alte licitații au tăiat 15% din sumă și iată că la a doua licitație nu a venit nimeni. Cauza reală e subevaluarea. Ca tare, voi intra în Consiliul Local în ședința de luna aceasta cu alți indicatori tehnico-economici. Nu facem porcării. Am o anumită expertiză în a estima lucrările. Sensul giratoriu este necesar pentru fluidizarea traficului în oraș care rămâne o prioritate a noastră”, a declarat Lungu.

