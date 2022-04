În duminica Floriilor, consumatorii care țin Postul Mare al Paștelui, care de altfel este și cel mai mare post din an, au dezlegare la pește. Altfel spus, consumatorii care țin post pot mânca pește în această zi. Dar la ce trebuie să fie atenți?! InfoCons vine în sprijinul acestora cu câteva informații utile de care aceștia pot ține cont.

Sfaturi pentru achiziționarea peștelui sau produselor din pește:

Acordați o atenție sporită aspectului peștelui pentru a vă crea o primă opinie asupra gradului de prospețime. Semenele neconformității produselor sunt: suprafața lipicioasă, deshidratată, cu pete de mucegai, gust și miros modificate etc.

Pentru produsele pescărești care sunt menite a fi comercializate vii (crap, șalău, scrumbie, păstrăv , homari, creveți, crab etc) trebuie să fie prezente semnele de vitalitate. Este interzisă comercializarea peștilor care au murit în bazine sau care nu prezintă semne de viață ori sunt într-o stare de „agonie”, prezintă rupturi, suprafață a pielii discontinue etc.

Nu cumpărați pește sau produse din pește, dacă aveți suspiciuni privind gradul de prospetime;

Produsele pescărești trebuie păstrate, expuse la o temperatură optima, apropiată de punctul de topire al gheții și trebuie acoperite cu gheață.

Asigurați-vă că produsele pe care le achiziționați au etichetă, nu cumpărați produse preambalate neetichetate;

Solicitați bonul fiscal la achiziționarea peștelui și a produselor din pește, pentru a avea un document justificativ în cazul depunerii unei sesizări;

Pentru produsele pescărești care sunt preparate – fileuri, rondele, trunchiuri de pește etc., atenția trebuie îndreptată către culoarea, fermitatea și mirosul acestora. Produsele pescărești preparate care prezintă un miros și un aspect modificat nu trebuie expuse și comercializate.

Icrele de pește neprelucrate trebuie să aibă un aspect uniform și o culoare specific specie de pește de la care provin;

Nu achiziționați produse pescărești congelate care au un strat gros de gheață ori a căror glazure de gheață este discontinue, netransparentă și cu un aspect murder;

Produsele pescărești afumate trebuie să prezinte un aspect uniform, un gust și miros de afumat, dar și o culoare specific.

Peștele și produsele din pește nu trebuie cumpărate din locuri neautorizate, întrucât comerciantul nu poate să asigure toate condițiile optime, atât din punctul de vedere al transportului, cât și a modului de depozitare și comercializare.

Nu cumpărați pește și produse din pește preambalate pe ale căror etichete nu este înscrisă data durabilităţii minimale / data limită de consum sau dacă aceasta este modificată sau depaşită;

Scanează conservele de pește cu Aplicația GRATUITĂ InfoCons!

Cu ajutorul aplicației InfoCons, consumatorii afla rapid și ușor ce scrie pe eticheta conservelor de pește. Astfel, printr-o simplă scanare a codului de bare de pe conservele de pește, consumatorii află:

Alergenii;

Ingredientele;

Cantitatea de zahăr;

Cantitatea de sare;

Tipurile si numericul de E-uri (aditivi alimentari);

Caloriile;

Distanța de alergare, mers sau pedalat pentru arderea caloriilor din produsul scanat.

Aplicația GRATUITĂ InfoCons este disponibilă pentru orice sistem de operare: IOS, Android și Huawei, iar descărcarea acesteia se poate realiza AICI.

„ Se apropie duminica Floriilor, achiziționăm și consumăm pește, dar am fost atenți la modul în care este expus peștele? Comerciantul îndeplinește condițiile optime pentru depozitarea peștelui? Am fost atenți la gradul de prospețime indicat prin aspect, miros? Iar în cazul conservelor de pește, am citit eticheta?! Descarcă Aplicația GRATUITĂ InfoCons și află instant toate informațiile de pe etichetele conservelor de pește direct pe telefonul mobil!” Sorin Mierlea– Președinte InfoCons