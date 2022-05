Inginerul constructor Cornelia Maria Ursachi, fost consilier județean, susține că la numeroase blocuri din municipiul Suceava lucrările de reabilitare termică au fost făcute de mîntuială. Totodată, ea afirmă că folosirea polistirenului pentru izolarea clădirilor nu este deloc indicată. Prezentă în studioul Radio Top, inginera a declarat: „Se mai îmbracă un bloc în polistiren, ceea ce din punct de vedere al tehnicii construcțiilor este foarte greșit. Blocurile care au fost anvelopate în primii ani, deja arată foarte rău. Polistirenul nu este un material de rezistență, ci o butaforie. S-a adoptat ca o soluție foarte tehnică. Soluțiile tehnice nu sînt cele adoptate acum, mai ales că au fost și incidente foarte grave, cînd a luat foc anveloparea și a distrus cu totul clădirea”. Cornelia Ursachi a adăugat: „Pe blocuri anvelopate în Areni se văd urme de murdărie, mucegai și plăci de polistiren desprinse. Dacă nu a fost bine etanșat racordul între trotuarul blocului și perete, apa intră exact în subsol și este periclitată fundația construcției. Cînd s-a făcut anveloparea nu s-a avut grijă de niște noțiuni esențiale ale fizicii”. Fostul consilier județean a continuat, spunînd: „Cu un polistiren pe care îl zgîrii cu unghia nu trebuie să îmbraci un bloc. Puterea vîntului și a ploii este mai mare decît crede lumea, dar în calculele inginerilor constructori se știe că polistirenul nu este un material de rezistență”.

