Aparatul de gătit cu abur U-Grow VAPORO a obținut premiul Votat Produsul Anului® 2018 la categoria Articole hrănire bebeluşi. VAPORO a fost evaluat de către consumatori din perspectiva atractivității, inovației și satisfacției și declarat câștigător.

Noul U-Grow VAPORO inovează prin înlocuirea sistemului de încălzire al roboților de bucătărie obișnuiți – boilerul clasic – cu un element de încălzire, oferind o experiență de utilizare mai prietenoasă și multiple beneficii printre care, cel mai important, siguranța sporită.

„Am conceput VAPORO în urma unei nevoi pe care am identificat-o în piață. Aparatele obișnuite de gătit mâncare pentru bebeluși funcționează în general pe boiler, sub presiune și, având în vedere că boilerul este o componentă foarte fragilă, acestea nu pot garanta întotdeauna 100% siguranță. De aceea, am dezvoltat un sistem care să nu mai depindă de acest boiler și care să ofere 100% siguranță și igienă, pentru că, în fond, acestea sunt cele mai importante aspecte atunci când vine vorba despre hrănirea bebelușului”, spune Paul Kherkheș, Brand Manager U-Grow.

Datorită sistemului utilizat, aparatul poate funcționa continuu, iar utilizatorul nu mai este astfel nevoit să aștepte ca boilerul să fie din nou pregătit pentru funcționare. În plus, construcția modernă a aparatului de gătit garantează igienizare 100%, chiar și a capacului elementului de încălzire, după fiecare utilizare.

Digestibilitatea ridicată este încă un aspect important atunci când vine vorba despre prepararea alimentelor pentru cei mici. U-Grow VAPORO, prin forma vasului și înclinația lamelor, asigură cele mai bune rezultate și o digestibilitate ridicată a hranei. Mai mult decât atât, oferă o experiență simplă de utilizare și ține utilizatorul tot timpul la curent cu procesul de preparare, duratele de funcționare fiind întotdeauna vizibile.

U-Grow VAPORO – Votat Produsul Anului® 2018 în categoria Articole hrănire bebeluşi

Studiul a fost realizat online, pe 29 de categorii, de Exact Business Solution, pe un eșantion de 7100 de consumatori români, reprezentativ pentru populația din mediul urban cu vârstă cuprinsă între 18 și 54 de ani, utilizatori de internet. Eroarea maximă de eșantionare este +/-1.2%. Studiul a avut loc în perioada 16 aprilie- 21 mai 2018. Criteriile de selecție au fost: inovație, atractivitate, satisfacție. Produsele câștigatoare au fost votate de către consumatori dintre produsele înscrise în competiție.

Produsul Anului este cea mai mare competiție a bunurilor de larg consum din lume, înființată în Franța, în anul 1987, competiția funcționează în 40 de țări, inclusiv în România și are ca scop să devină un ghid pentru cele mai bune produse de pe piață, dar și a producătorilor lor, recompensând inovația produselor.

Competiţia, în cadrul căreia 29 de produse au câştigat votul consumatorilor şi dreptul de a folosi eticheta Votat Produsul Anului®, se află la a 9-a ediţie în România. Premiile Votat Produsul Anului® – Consumatorii premiază inovația au fost decernate miercuri, 23 Mai, în cadrul unei Gale ce s-a desfăşurat la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Detalii pe www.produsulanului.com.

U-Grow – Alături de copilul tău, de la început

Deși a fost lansat recent, în 2014, U-Grow a dezvoltat în această perioadă o întreaga gamă de produse de puericultură: de la produse de hrănire, diversificare, sănătate, igienă, siguranță și somn, până la articole pentru plimbare sau pentru camera copilului.

Combinația perfectă dintre confort, utilitate, ergonomie și funcționalitate, U-Grow oferă oricărui părinte tot ce are nevoie pentru creșterea și îngrijirea corectă a copilului său. Produsele sunt ușor de utilizat, durabile și sigure, U-Grow ghidându-se întotdeauna după aspectele importante pentru părinți.

U-Grow și-a propus să îmbine tehnlogia cu grija și iubirea pentru a răspundă nevoilor umane. Și asta pentru ca fiecare părinte, indiferent de clasa socială, să își permită un produs calitativ și, mai ales, sigur pentru copilul său.

U-Grow face parte din portofoliul Network One distribution (NOD). Gama completă U-Grow poate fi consultată pe site-ul U-Grow sau pe paginile de Facebook și Instagram.