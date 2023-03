După lovitura de stat de la 23 august 1944, România a fost condusă de guvernele generalilor Constantin Sănătescu (23 august–2 decembrie 1944) și Nicolae Rădescu (6 decembrie 1944–28 februarie 1945). În plan internațional, în această perioadă are loc Conferința de la Ialta (4–11 februarie 1945) a șefilor de stat sau de guvern ai SUA, Marii Britanii și URSS, prin care se urmărea „coordonarea politicii celor trei puteri și acțiuni comune pentru rezolvarea problemelor politice ale Europei eliberate”, adică ale țărilor din răsăritul continentului.

În spatele ușilor capitonate, liderii celor trei Mari Puteri au decis, fără a consulta guvernele respective și fără a ține seama de voința și aspirațiile popoarelor implicate, soarta țărilor din această parte a Europei.

Peste decenii, opiniei publice mondiale i-au fost dezvăluite culisele trocului realizat între cei trei mari în ceea ce privește partajarea zonelor de influență, adică soarta a milioane și milioane de oameni. Pe un petic de hârtie, Stalin și Churchill au hotărât soarta României. Ambii lideri au fost de acord cu includerea țării în zona de influență a Uniunii Sovietice astfel: 90% URSS și 10% aliații apuseni.

Odată înțelegerea făcută, s-a deschis drumul comunizării și sovietizării țării noastre. La insistențele și presiunile Kremlinului, făcute prin intermediul prim-locțiitorului comisarului poporului pentru Afaceri Străine și președinte al Comisiei Aliate de Control pentru România, A.I. Vîșinski, regele Mihai la însărcinat pe dr. Petru Groza cu formarea guvernului, în care principalele portofolii aveau să fie deținute de reprezentanții Partidului Comunist. Odată instalat, cabinetul Groza a trecut la înfăptuirea programului de guvernare ce decurgea din Convenția de armistițiu.

A început așa-zisul „proces de epurare” a aparatului de stat de elemente fasciste, în realitate, de înlocuire a persoanelor incomode, care nu acceptau transformarea țării într-o anexă a Uniunii Sovietice. Totodată, guvernul a anunțat, prin lozinca „Totul pentru front, totul pentru victorie”, canalizarea rezervelor materiale și umane ale țării în sprijinirea armatei române, ce desfășura operațiuni militare împotriva armatei germane.

În dorința de a forma un executiv în care să fie reunite cu adevărat toate forțele politice democratice ale țării, capabil de a trece într-adevăr la înfăptuirea democratizării și a reconstrucției țării, suveranul a cerut, în august 1945, demisia guvernului Groza. În urma refuzului lui Petru Groza de a depune mandatul echipei sale ministeriale, regele a întrerupt, între 23 august 1945 și 7 ianuarie 1946, legăturile cu guvernul prin nesemnarea actelor și a legilor emise de Consiliul de Miniștri („greva regală”).

Ca urmare a recomandării Conferinței miniștrilor de Externe ai SUA, Marii Britanii și URSS, au fost cooptați în guvern reprezentanții celor două partide istorice: PNȚ (Emil Hațeganu) și PNL (Mihail Râmniceanu). După aproape un an de la instalare, cabinetul român condus de Petru Groza a fost recunoscut, în februarie 1946, de către SUA și Marea Britanie, moment hotărâtor în accelerarea procesului de demolare a instituțiilor democratice ale țării, de răfuială cu adversarii politici, de intentare a zeci de procese oamenilor de artă, cultură și știință care nu acceptaseră să îmbrățișeze noua ideologie, cu cadrele militare patriotice, cu Biserica străbună.

Domiciliile și deportările forțate, lagărele de muncă (de exterminare), închisorile și temnițele grele pe viață au făcut ca acei ani să devină de tristă și dureroasă amintire. În acea perioadă, arbitrariul și subiectivismul, delațiunea au fost ridicate la rang de politică oficială.

Injustițiile, samavolniciile, fărădelegile și crimele abominabile au completat tabloul sumbru al guvernării cabinetului Groza, instalat la putere în martie 1945.

Geo Alupoae, critic de teatru