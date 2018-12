România beneficiază de sprijinul fără echivoc al SUA pentru aderarea cât mai rapidă la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), potrivit concluziilor întâlnirii de la Washington, dintre ministrul Ștefan-Radu Oprea și Wilbur Ross, Secretarul american al Comerțului.

Întâlnirea a avut loc în cadrul vizitei de lucru în Statele Unite ale Americii a ministrului Ștefan-Radu Oprea, din perioada 10-11 decembrie. Alte teme ale discuțiilor cu Secretarul pentru Comerț Wilbur Ross au fost relațiile bilaterale, contextul internațional, prioritățile României la Președinția Consiliului Uniunii Europene și creșterea volumului de investiții în contextul Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

Programul vizitei a mai cuprins o întrevedere cu Peter Doran, președinte și CEO al CEPA – Center for European Policy Analysis, și discuții cu reprezentanți ai AMRO – American-Romanian Business Council, ai US Chamber of Commerce, ai BCIU – Business Council for International Understanding și ai Ford Motor Company.

De asemenea, ministrul Oprea s-a întâlnit cu Steve Chabot, președinte al Comisiei ”Small Business” din Camera Reprezentanților.

”Sunt foarte multe firme americane interesate să intre pe piața din România cu investiții sau să își extindă investițiile, iar aceste planuri urmează a fi anunțate. O aderare cât mai rapidă la OCDE ne va consolida profilul de partener comercial și de destinație sigură pentru investiții”, a declarat ministrul Ștefan-Radu Oprea.

Informații de background

Conform datelor statistice românești, pe primele nouă luni ale acestui an, schimburile comerciale bilaterale totale s-au cifrat la 1,934 miliarde USD, în creștere cu 6,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Exporturile românești au fost de 1,155 miliarde USD (creștere de 29,6%), iar importurile din SUA de 778 milioane USD (scădere de 15,2%).