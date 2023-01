Începutul de an este întotdeauna un bun prilej pentru retrospective, dar și pentru proiecții de viitor . Care sunt perspectivele pentru perioada următoare, pentru 2023?

Cristin Popa: Ce-i drept, retrospectivele sunt mereu sănătoase, asta în măsura în care ne ajută să punem în balanță bune și mai puțin bune, să găsim soluții și să reușim să distingem ce avem de făcut pe mai departe astfel încât, să evoluăm.

Cumva mi-ați ridicat mingea la fileu. În Direcția pe care o coordonez în ANCOM, avem deja un obicei: să ne întâlnim măcar de două ori pe an, pe regiuni și să punctăm ce am făcut, ce probleme am întâmpinat, ce mai avem de îndeplinit și să tragem concluzii. Cred că uneori lista perspectivelor se completează mai eficient dacă avem o viziune obiectivă despre ceea ce a fost.

Sunt multe proiecte pentru anul acesta, însă o să mă rezum la cele cu impactul cel mai mare pentru utilizatori. Intenționăm să desfășurăm o campanie de măsurare a calității semnalului mobil pe întreg teritoriul țării, să investim în echipamente noi care să ne permită să măsurăm și acoperirea 5G și să verificăm zonele în care operatorii vor efectua investiții majore în propria infrastructură.

Categoric rămânem implicați în tot ceea ce înseamnă activitatea de monitorizare și control, atât pentru asigurarea unui spectru curat, pentru identificarea interferențelor prejudiciabile, a operatorilor care funcționează ilegal, dar și pentru verificarea conformității echipamentelor electronice.

Și în plus, pentru că întotdeauna e nevoie și de un pic de suspans, avem câteva proiecte noi tot pe zona de acoperire, însă promit să revin cu noutăți atunci când vom avea toate detaliile.

Sunteți unul dintre specialiștii din ANCOM pe zona de tehnologie. Ce a însemnat anul 2022 pentru evoluția tehnologiei în România?

Cristin Popa: E un fenomen care s-a produs anul trecut în România și o spun cu toată convingerea: suntem martorii unei transformări digitale accelerate, o necesitate care a existat de mai demult, dar care a devenit cu adevărat prioritară în timpul pandemiei. Și mă bucur să pot spune că ne-am învățat lecția și că acum după ce viața noastră a revenit la normal, digitalizarea merge mai departe. Asta și pentru că avem la dispoziție aproape 6 miliarde de euro prin PNRR pentru digitalizare. Poate fi o șansă uriașă, inclusiv pentru investițiile în infrastructură.

Se fac demersuri importante atât în zona legislativă, cât și în zona guvernamentală, fie că vorbim despre legea interoperabilității, despre eliminarea deja celebrului dosar cu șină, despre cloudul guvernamental, despre cazierul judiciar în format electronic sau despre legea care prevede dreptul tuturor persoanelor fizice de a avea acces la cel puțin un serviciu funcțional de internet în bandă largă la punct fix.

Peste toate acestea, avem un imbold care zic eu că e definitoriu și care va funcționa precum un catalizator: tehnologia 5G.

România are cu siguranță, un viitor digital, iar dimensiunea europeană ne impune să grăbim pasul.

Dacă tot ați vorbit despre dimensiunea europeană, credeți că există premise să putem depăși decalajele de dezvoltare în zona digitalizării? Vom reuși să capitalizăm toate avantajele acestei evoluții tehnologice la care faceți referire?

Cristin Popa: E drept că pornim de la o realitate statistică incomodă: indicele DESI care ne plasează spre coada clasamentului la nivel european, la destul de multe capitole. E un paradox aici, pe care l-am mai amintit de-a lungul timpului la evenimentele pe care le-ați organizat. Avem resursă umană foarte bine pregătită pe zona IT&C, avem zona de cercetare și inovare destul de bine reprezentată pe piața din România, însă digitalizarea serviciilor publice este mult sub nevoile unui stat european.

Știm deci de unde plecăm, știm unde vrem să ajungem. Avem pârghiile, acum avem și resursele financiare și mai avem ceva: generația care a crescut odată cu tehnologia care are acum capacitatea să creeze idei și să implementeze proiecte.

Sigur că sunt foarte multe aspecte de punctat, însă în ceea ce mă privește, pot doar să vă spun că se fac progrese reale legate de creșterea conectivității. În urma campaniei de verificare de anul trecut, desfășurată de colegii din cadrul Direcției pe care o coordonez, am constatat că toți operatorii de telefonie mobilă activi pe piața din România îndeplinesc obligația de a acoperi cu semnal de voce 98% din suprafața locuită. Datele colectate din teren în integralitatea lor, sunt accesibile pe platforma Aisemnal.ro. Tot acolo puteți urmări și evoluția din 2019 și până în prezent. Veți constata că într-adevăr mergem către ceea ce deja e ireversibil: transformarea digitală.

Ce înseamnă această evoluție de fapt? Se fac investiții majore în infrastructură de comunicații și într-un termen mediu sper că vom reuși să atingem la nivel național un deziderat impus de ONU la nivel internațional, conectarea celor neconectați.

Chiar dacă pare defect profesional, îmi place să spun că semnalele sunt foarte bune.

Ați pomenit de Aisemnal.ro. Ce noutăți vor mai apărea în platformă?

Cristin Popa: Pot spune ca Aisemnal.ro e bine primit de utilizatori și asta pentru că transpune tot efortul nostru de verificare a acoperirii cu semnal mobil pe întreg teritoriul țării, sub o formă simplă, ușor de înțeles și de folosit și mai ales, cu utilitate reală. De aici apare și interesul din ce în ce mai mare și evident, și dorința noastră de a-l face capabil să răspundă unei palete cât mai largi de întrebări sau nevoi.

Aisemnal.ro, spunem noi, este o platformă cu dublă utilitate. Pe de o parte este un instrument util pentru fiecare dintre noi, în calitate de utilizatori, atunci când dorim să alegem un operator sau atunci când călătorim prin țară, însă, în egală măsură, Aisemnal.ro este foarte benefic și furnizorilor pentru că le permite acestora să analizeze situația din teren și prin urmare, să își planifice investițiile în propria infrastructură. Transparența datelor a devenit un factor important atunci când vorbim despre stimularea competiției pe piața comunicațiilor mobile.

Ca element de noutate, anul acesta ne propunem să reprezentăm pe hartă și răspândirea tehnologiei 5G în urma măsurătorilor pe carele vom realiza. .

Mai sunt câteva propuneri în analiză din partea colegilor, dar și a utilizatorilor pentru actualizarea și îmbunătățirea platformei.

Mă bucur că acum am oportunitatea să le mulțumesc tuturor celor care ne-au transmis propuneri de îmbunătățire, celor care utilizează platforma sau aplicația pentru smartphone. Toate acestea ne arată că demersurile noastre sunt îndreptate în direcția corectă.

Ce aduce nou tehnologia 5G?

Cristin Popa: Este o tehnologie care pe termen mediu și lung va schimba industrii întregi, vieți, societăți. Nu știu cât de mult vom conștientiza noi, generațiile de acum, ceea ce vom trăi. Poate nici cei care au trăit în secolul XVIII nu realizau că trăiesc cu adevărat o revoluție industrială.

5G este o tehnologie cu un mare atu: are capacitatea să individualizeze resursele, adică să direcționeze o cantitate de date care corespunde nevoilor pe care fiecare individ le are la un moment dat. E o calitate care vine la pachet cu un anumit grad de eficientizare energetică și asta, pentru că direcționarea spre necesități personalizate înseamnă automat și înlăturarea risipei.

Nu discutăm doar de date cu viteză mare la nivelul end user, ci și de aplicații în toate zonele inteligenței artificiale (Internet of Things – IoT, Internet of Everything – IoE, Machine to Machine – M2M, imobiliare, sănătate, educație, transporturi etc).

Contrar tuturor percepțiilor, 5G va aduce doar beneficii. Și având în vedere că există o preocupare privind sănătatea publică, țin să vă spun că din 2015 efectuăm măsurători ale nivelului câmpului electromagnetic pe întreg teritoriul României, cu ajutorul a 150 de senzori ficși care acoperă toate județele, dar și cu senzori portabili. Tot ca plan pe acest an, ne-am propus să dezvoltăm acest sistem prin instalarea a încă 50 de senzori ficși.

Datele colectate sunt disponibile pe platforma www.monitor-emf.ro, reprezentată tot sub forma unei hărți interactive. până în prezent nu s-au înregistrat depășiri ale nivelului maxim stabilit de Ministerul Sănătății.

Cum arată activitatea direcției pe care o coordonați în cadrul ANCOM, având în vedere că gestionați toate direcțiile regionale din țară?

Cristin Popa: Suntem mereu într-un ritm alert, încercăm să îngrămădim multe într-un timp limitat, ca bagajele în portbagaj. Și de fiecare dată constatăm că încap toate și uneori, mai rămâne și loc pentru câte ceva, pentru idei noi.

Mai multe informații:

https://financialintelligence.ro/interviu-cristin-popa-ancom-romania-are-cu-siguranta-un-viitor-digital-iar-dimensiunea-europeana-ne-impune-sa-grabim-pasul/