În condițiile unui context influențat de COVID și de Războiul din Ucraina, liderii politici nu renunță la acțiunea de a proiecta vise deșarte viitorilor votanți. Chiar ”vise utopice” , am putea spune, rămânând în granițele unui pleonasm asumat.

Astfel, doar pentru a prezenta cât mai multe Autostrăzi și Drumuri Expres, pe care au de gând să le ”realizeze”, politicienii noștri își asumă o cofinanțare a proiectelor prin POT – Program Operațional pe fonduri europene nerambursabile cu 60% cofinanțare!

Pe programele operaționale anterioare, această valoare era de doar 15%! O asumare și astăzi a unei cofinanțări rezonabile de 15%, ar însemna să se taie multe investiții din Planul Investițional invocat.

Politicul nu dorește să facă acest lucru pentru că vor fi asociați și penalizați la vot

Pe parcursul acestor discuții, fără doar și poate, reprezentanții noștri au fost la Comisia Europeană și au susținut că, în următorii 10 ani, urmează să facă de 20 de ori mai multe autostrăzi față de cât au construit până acum.

Cum să nu iriți? Cum să stai de vorba cu așa oameni? Cum poți să vii și să spui că vei face toate acestea, după principiul primul venit-primul servit, respectiv fără o strategie care să includă și planificare justificată din punct de vedere tehnico-economic?

De ce îți dorești să realizezi o investiție fără să îți pese dacă investiția este rentabilă sau dacă banii sunt cheltuiți corect? Acestă întrebare este cea care naște cele mai multe ,,frici”, pentru că o investiție nefiind argumentată și neavând un scop clar definit, intră pe zona de interpretabil și chiar ”dubios”.

În această frenezie a miliardelor și a investițiilor, dominată de un non sens cap-coadă, se pune problema asigurării finanțării, respectiv a împrumuturilor externe. Aceste împrumuturi se pot obține în două feluri:

1. De la finanțatori onești și europeni. Pentru a putea beneficia de aceste împrumuturi, voința politică va intra într-un impas. În această situație, că să obții un împrumut, finanțatorul trebuie convins de faptul că România este solvabilă și că investiția produce beneficii.

Vor fi necesare proceduri practic similare cu cele de obținere a fondurilor europene nerambursabile, proceduri evitate de politicienii noștri, care vor să își impună viziunea atehnică și în special faronică CU ORICE PREȚ. Pentru votul nostru sunt gata să ne amaneteze viitorul!

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că unul dintre motivele care stau la baza acestei ,,indecizii” de primire în Spațiul Schengen a României poate fi reprezentat și de strategiile României în Infrastructura rutieră majoră.

