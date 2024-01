Un nou contract de finanțare pe fonduri europene a fost semnat în comuna Șcheia. Este vorba de contractul care vizează dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor, grădinițelor și sălilor de sport din comună. Primarul Vasile Andriciuc a precizat că acest contract are o valoare de 1,635 de milioane de lei iar banii vin prin PNRR. El a spus că Primăria Șcheia va scoate în curând la licitație achiziționarea echipamentelor: mobilier pentru laboratoare și săli de clasă și de grădiniță, laptopuri, table și hărți interactive, videoproiectoare, ecrane, sisteme de sunet, camere videoconferință. Andriciuc a ținut să sublinieze că modernizarea unităților de învățământ din comună a reprezentat prioritate zero pentru el. ”Avem un plan foarte bine pus la punct de modernizare a școlilor și grădinițelor. Am modernizat recent școala din satul Sf.Ilie care acum este una dintre cele mai moderne școli din județ. Avem modernizat pavilionul B al școlii din satul Mihoveni am terminat construcția iar acum montăm pompele de căldură iar până la finele lunii martie începutul lunii aprilie cel târziu să mutăm copiii din corpul A al școlii pentru a începe reabilitarea și acestui corp de clădire. Cănd am preluat eu școlile acestea aveau podele cu cioturi. A fost montat parchet și acum e încălzire în pardoseală. Dacă înainte au fost sobe cu cărbune, au fost centrale termice pe lemne acum sunt pompe de căldură și panouri solare. Cam asta este evoluția investițiilor pe care Consiliul Local le-a făcut în școlile din Șcheia și mai ales pentru copiii gospodarilor din comună. Până în septembrie vom implementa și acest nou proiect astfel încât copii să beneficieze de condiții superioare de studiu”, a spus primarul de Șcheia. Vasile Andriciuc a menționat că investițiile în școli nu se puteau face fără echipa de funcționari din Primărie și fără înțelegerea Consiliului Local. ”Primele investiții pe care le-am făcut ca primar au fost în școli iar satisfacția este foarte mare. Pe parcursul a 20 de ani de pe băncile școlilor din Șcheia au plecat copiii care ne-au reprezentat cu cinste la cele mai titrate licee și facultăți din țară și străinătate. Copiii sunt cei mai buni ambasadori ai comunei. Copiii din Șcheia au ajuns profesori, ingineri, oameni care fac cinste comunei. În acțiunile mele nu am fost singur. La modernizarea școlilor din comună au contribuit din plin funbcționarii publici din Primărie și Consiliul Local care niciodată nu s-a pus de-a curmezișul modernizării unităților de învățământ”, a mai spus Vasile Andriciuc.

