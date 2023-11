Pe 25 noiembrie, la Artmark, se lansează o metodă psihologică românească originală: Contururi psihologice

Pe 25 noiembrie, începând cu ora 15, într-un cadrul artistic, la Artmark (strada C.A.Rosetti nr.5), sunteți invitați la o experiență inedită: veți fi martori la lansarea unei noi metode psihologice, create de două psihoterapeute din România!

Metoda terapeutică semnată de Alexandrina-Carmen Ene și Anca Nicoiu-Șuteu se numește „Contururi psihologice”. Pe 25 noiembrie cele două psihoterapeute vă propun un instrument proiectiv pe măsura primei etape a metodei, dedicate femininului: cardurile proiective Conturul meu de femeie.

Din ce în ce mai des folosite într-o varietate de metode psihologice și de dezvoltare personală, sistemele de carduri și-au câștigat o popularitate binemeritată. Noutatea adusă de cardurile create de cele două psihoterapeute românce este modul științific de alcătuire a setului de carduri, care se constituie astfel într-un instrument proiectiv foarte sensibil și exact.

Pe baza cunoștințelor academice de nivel înalt și a experienței lor terapeutice vaste, cele două psihoterapeute au ales imaginile și cuvintele de pe carduri astfel încât să poată face din ele o invitație la exprimare adresată direct straturilor noastre psihice aflate dincolo de nivelul rațional. În acest fel, alegerile noastre vor reflecta acele trăiri și simțiri pe care nu le conștientizăm, dar care ne influențează profund existența și comportamentul. Vom face deci cunoștință cu aceste trăiri, într-un mod blând și artistic, și vom deprinde cele mai prielnice moduri în care le putem da sens, în vederea întregirii și împlinirii personalității noastre.

La evenimentul de lansare veți afla mai multe de la autoarele metodei și invitații lor și totodată veți avea ocazia să o încercați, într-o primă experiență introductivă.

Alexandrina-Carmen Ene este doctor în psihopatologie și procese creatoare la Université Paris 13 – “Paris Sorbonne Cité”, psihoterapeut cu multiple formări de specialitate ce includ: psihoterapia cognitiv-comportamentală, analiza tranzacțională, E.M.D.R, E.S.P.E.R.E, Constelații familiale, AutoTIPI. Alexandrina are o activitate bogată de artist plastic, cu mai multe expoziții personale la activ.

www.alexandrinacarmenene.ro

Anca Nicoiu-Șuteu este schema terapeut, psihoterapeut cognitiv-comportamental, trainer autorizat și specialist în tehnica brainspotting, autoare a “Jurnalului mamei- aventurile unei femei în primul an de maternitate” și coautoare a unui caiet de lucru pentru însușirea unor obiceiuri de nutriție “Stil de viață sănătos. Zi de zi”.

www.easylifejournal.ro

“Omul modern, suprastimulat, își poartă ființa prin lume într-un fel de divorț dintre mintea rațională și corp. Paradoxul este că, deși are acces la din ce în ce mai multe surse de informare, omul nostru modern are toate șansele să devină mai însingurat, mai confuz, mai copleșit. Deconectarea de senzațiile corporale și de emoțiile corespondente îl pândește în fiecare moment în care nu are răgaz doar să fie sau doar să respire. La asta se adaugă și criza identitară cu privire la feminin/masculin și aparenta răsturnare a valorilor tradiționale cu privire la diferențele de gen.

Este și motivul pentru care eu și Anca am creat acest instrument psihologic proiectiv pe care l-am numit Conturul meu de femeie. Prin cele 300 de carduri cu imagini, emoții, senzații și nevoi de bază și relaționale, vă propunem un demers al regăsirii de sine – într-o primă etapă este vorba despre regăsirea ipostazelor personale ale femininului. Cardurile nu se adresează doar femeilor interesate de funcționarea lor internă, ci și bărbaților care sunt curioși să-și descopere feminitatea internă. Cu aceste carduri, îți propunem să înveți să-ți alcătuiești un fel de HARTĂ a SENZAȚIILOR și EMOȚIILOR, devenind un locuitor mai simpatic al casei trupului tău!”

La lansare, autoarele metodei vor avea trei invitați de marcă din lumea psihologică: prof. univ. dr. Matei Georgescu, psihoterapeut, Aura Acasandrei, psihoterapeut psihanalist și scriitor, și Monica Măgureanu, coach sistemic și practician în metoda “Compassionate Inquiry”. Se va discuta despre modul în care s-a născut acest proiect, precum și despre relevanța instrumentului propus atât pentru cunoașterea de sine a omului obișnuit, cât și pentru practica specialiștilor domeniului psi: psihoterapeuți, terapeuți, coachi, consilieri în comunicare, traineri în public speaking.

În completarea dialogului va veni și un moment artistic surpriză jucat de actrița Alexandra Băcăoanu și regizat de Alice Ioana Nicolae, în acordurile de pian ale unor partituri compuse de Matei Georgescu – aceasta ca să simțiți și să aflați mai multe despre metodă, despre ce înseamnă procesul de proiecție, despre carduri și despre sentimentele pe care acestea vi le pot evoca,

Vă invităm să rămâneți alături de noi la Artmark până la orele 18, deoarece momentul artistic va fi urmat de o exemplificare practică a utilizării cardurilor! Pășiți alături de noi într-o nouă experiență în care arta și psihoterapia își vor da mâna pentru a ne aminti de frumusețea unei vieți trăite plenar în interiorul contururilor noastre psihologice!

