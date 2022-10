Visezi la o bucatarie spatioasa si decorata cu stil? Aceste vedete cunoscute in toata lumea cu siguranta te vor inspira pentru a renova vechea bucatarie si a o transforma in spatiul pe care ti l-ai dorit intotdeauna.

Este de la sine inteles faptul ca vedetele nu si-au cumparat mobilierul din magazin. Daca vrei sa te bucuri de un rezultatul perfect, apeleaza la mobila pentru bucatarie pe comanda si creeaza cu ajutorul unei echipe de profesionisti cele mai moderne si elegante obiecte de mobilier.

Cine ar fi crezut ca aceste dive vor pune atat de mult pret pe design-ul bucatariei lor? Iata cum arata bucatariile vedetelor:

Kendall Jenner

Fiind cel mai popular model din lume, cu siguranta Kendall Jenner a petrecut mult timp planificand designul casei sale, insa, bucataria sa are un design ceva mai neasteptat. Mai pe scurt, este foarte simpla. Avand o masa pe roti in centru, cateva sertare si rafturi din lemn intr-o nuanta deschisa si un frigider spatios, vedeta le-a demonstrat fanilor faptul ca stilul sau este mai simplist decat ne-am fi asteptat.

Zoe Ball

Pe de alta parte, prezentatoarea Zoe Ball a pus accentul pe nevoia de a arata fiecarui loc din casa iubire si grija. Fiind mama a doi copii, aceasta a ales sa includa in bucataria sa o canapea spatioasa, colorata si confortabila, pernute, carti, plante, fotografii decorative si de familie si chiar un panou pe care scrie “Tequila”. Daca si tu esti o persoana pasionata de relaxare si confort, cu siguranta ar trebui sa ii urmezi exemplul lui Zoe.

Rylan Clark-Neal

Bucataria lui Rylan Clark-Neal este cu adevarat o opera de arta. Moderna si eleganta, a fost realizata in colaborare cu Wren Kitchens pentru acest rezultat spectaculos. Nuantele variaza de la griuri la alb, singurele pete de culoare fiind petalele trandafirilor ce completeaza cu stil incaperea. Cu un spatiu de stocare vast, trei frigidere spatioase si o insula alba Milano Contour, prezentatorul cu siguranta se bucura de fiecare minut petrecut in bucataria sa.

Selena Gomez

Selena Gomez ne surprinde de fiecare data cu alegerile inedite pe care le face atat in viata profesionala, cat si in cea personala. Bucataria acesteia te duce cu gandul la stilul rustic, avand cuptorul incorporat intr-un perete de caramida si ustensile de bucatarie atarnate deasupra insulei din centrul incaperii. Aceasta a optat pentru nuante de lemn roscat si alb, iar rezultatul final cu siguranta este unul atractiv.

Natalie Portman

Actrita traieste in propriul sau film romantic. Bucataria sa este minimalista, dominata de negru si alb, insa, partea spectaculoasa apare in momenul in care te uiti peste bar si observi locul de relaxare. Aceasta incapere este deschisa si ii ofera in permanenta acces la terasa dotata cu masa de cafea, canapele si o priveliste de vis.

Acoperisul este confectionat din sticla si otel si incaperea este dotata cu usi retractabile ce ii dau ocazia de a se bucura de vremea calda din confortul bucatariei sale.

Jennifer Lopez

Nici renumita cantareata Jennifer Lopez nu se multumeste cu o bucatarie mica. Luxul in care aceasta traieste poate fi usor de remarcat de la o singura privire catre bucutaria sa. Aceasta este dotata cu un frigider de vinuri imens, o insula spatiosa si dulapuri Arclinea albe, realizate pe comanda. Decorul este minimalist, oferind culoare incaperii prin plante verzi.

Cu siguranta ai regasit stilul tau preferat printre design-urile de bucatarie ale acestor vedete. Tot ce mai ramane de facut este sa pui si tu in practica!