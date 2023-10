Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în Parlamentul României, în care a evidențiat faptul că un alt proiect important pentru zona Moldovei, șoseaua de centură a orașului Gura Humorului, a intrat în linie dreaptă.

Vă prezentăm declarația politică susținut de deputatul Ioan Balan:

„O veste foarte bună vine dinspre Bucovina. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, ne-a anunțat că studiul de fezabilitate pentru centura ocolitoare a orașului Gura Humorului a fost finalizat, că ultima dezbatere publică în vederea obținerii acordului de mediu s-a finalizat și că urmează aprobarea documentației de către Ministrul Transporturilor, iar apoi aprobarea în Guvern a indicatorilor tehnico-economici pentru a se scoate la licitație execuția lucrărilor. Așadar, un alt proiect major de investiții pentru Moldova intră în linie dreaptă și acest lucru a fost posibil numai datorită implicării președintelui Flutur și a demersurilor și insistențelor pe care domnia sa le-a făcut pe lângă guvernele sau miniștri ai transporturilor din ultimii ani. În acest ritm de demarare și efectuare a proiectelor de investiții, avem toate șansele ca în câțiva ani să avem în Moldova o infrastructură de transporturi la cele mai înalte standarde europene, deși în urmă cu câțiva ani încă aveam drumuri pietruite prin unele localități sau județe.

Un slogan care merită apreciat spune ”succesul vine numai în echipă”. Da. Echipa Partidului Național Liberal de la Suceava s-a grupat în jurul președintelui Flutur și reușitele pentru județ nu au întârziat să apară: spitale modernizate, școli renovate, drumuri locale și județene, autostrăzi în lucru și centuri ocolitoare. Cred cu putere că am putea să facem chiar mai multe dacă unii oameni politici din județ nu ar fi ghidați doar de orgolii, nu s-ar preocupa doar de dispute inutile, ci s-ar alătura nouă să ne sprijine. În acest sens, amintesc faptul că, recent, președintele Gheorghe Flutur l-a invitat pe președintele social-democraților suceveni, domnul Ioan Stan, să se implice alături de noi pentru modernizarea județului. Este o mână întinsă pentru implicare în muncă și proiectele județului.

Este un gest firesc, pentru că sucevenii nu ne-au ales pentru dispute sau răfuieli politice, ci pentru proiecte utile comunităților. Așadar, sucevenii așteaptă fapte! Îmi exprim speranța ca domnul Ioan Stan să înțeleagă că faptele sunt cele care fac diferența și între oamenii politici.”