Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în care a evidențiat faptul că Moldova se dezvoltă prin fondurile europene atrase în această regiune și prin demararea marilor proiecte de infrastructură. Ioan Balan a arătat că lipsa investițiilor publice și private au ținut Moldova într-o subdezvoltare acută vreme de decenii. „La noi, șomajul a fost mereu mai mare decât în alte zone din țară și salariile mai mici, pentru că locurile de muncă au fost mai puține. Din păcate, din Moldova au plecat cei mai mulți tineri, pentru că șansele lor la o viață mai bună erau limitate. Din fericire, în ultimii ani, Moldova a pornit pe altă cale, cea a dezvoltării prin investiții. Investițiile de la nivel local, realizate de primării și susținute financiar de Guvern, încep să se vadă în fiecare localitate. Investițiile județene în infrastructura de transport, în spitale și în rețelele de utilități, au adus un spor de calitate important în viețile oamenilor. Acum, când Regiunea de Nord-Est beneficiază de finanțări fără precedent din fonduri guvernamentale și europene nerambursabile, avem încredere că vom scăpa definitiv de sărăcie și subdezvoltare în Moldova”, a declarat Ioan Balan. El a adăugat că în urmă cu câțiva ani, Autostrada Moldovei era un doar vis, iar astăzi se lucrează intens pe mai multe tronsoane din acest drum de mare viteză, existând certitudinea că în câțiva ani se va circula până la București mai rapid și mai sigur.

„În urmă cu câțiva ani, Autostrada Nordului era o dorință a moldovenilor și maramureșenilor. Astăzi este un proiect demarat, la care s-au semnat primele contracte pentru studii de fezabilitate, iar banii sunt asigurați din fonduri europene nerambursabile.

Ani de zile moldovenii au așteptat să aibă în casele lor încălzire modernă cu gaze naturale, apă curentă și canalizare. Astăzi, aproape toate localitățile sunt vizate de proiecte de extindere a rețelelor de utilități pentru gospodării.

La Suceava avem un aeroport modernizat, pe care vin și pleacă zeci de avioane și care ajută mii de oameni zilnic să ajungă în toate colțurile Europei. Investițiile private apar prin toate părțile, locurile de muncă sunt mai multe și tot mai mulți români plecați în străinătate se gândesc serios să se întoarcă acasă”, le-a transmis Ioan Balan colegilor din Parlament.

În final, deputatul PNL de Suceava a arătat că misiunea actualei coaliții de guvernare nu este deloc una ușoară, pentru că așteptările oamenilor sunt imense. „Nu-i suficient că proiectele au fost demarate și se lucrează la ele, ci este important ca ele să fie finalizate la cele mai ridicate standarde de calitate. De asemenea, este o perioadă grea, în care actuala coaliție trebuie să gestioneze, pe lângă investiții, și criza energetică și creșterile de prețuri generate de conflictul de la graniță și să aibă grijă și de veniturile pensionarilor și ale angajaților. Toate acestea trebuie făcute cu maximă responsabilitate și cu foarte multă muncă, dacă vrem ca, atunci când vom trage linie, să constatăm că am adus o creștere importantă în bunăstarea românilor”, a încheiat Ioan Balan.