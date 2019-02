Deputatul PNL de Suceava, a susținut o declarație politică în care a atras atenția asupra faptului că cea mai mare amenințare la adresa viitorului României a fost trecută cu vederea de guvernele care au condus țara în ultimii șapte ani. Ioan Balan a făcut referire la numărul de copii care se nasc în România, tot mai mic de la un an la altul. Balan a precizat că în primele 11 luni ale anului trecut s-au născut doar 173.936 de copii în țară, fiind cel mai mic număr de nașteri înregistrat în ultimii 50 de ani. „Mai mult decât atât, unele informații spun că s-au născut mai mulți copii români în străinătate decât în țară, pentru că peste 5 milioane de tineri au luat calea străinătății în căutarea unei vieți mai bune. Și, de parcă nu ar fi îndeajuns că avem tot mai puțini copii, numărul celor care merg la școală a rămas neschimbat – 2 din 10 copii nu ajung niciodată la școală pentru că familiile lor sunt atât de sărace încât nu le pot asigura hăinuțele, transportul și un ghiozdan plin cu tot ceea ce îi trebuie unui elev. Am înțeles cu toții că din partea PSD-ALDE nu ne putem aștepta la nicio soluție pentru copii, pentru viitorul acestei țări. Au demonstrat dezinteresul și opoziția totală față de măsurile favorabile pentru copii, mai ales atunci când au votat împotriva majorării alocațiilor de stat pentru copii și au încercat chiar să anuleze propunerea parlamentarilor PNL”, a declarat deputatul PNL de Suceava.

Ioan Balan a spus că „cinismul și bătaia de joc” față de familiile care au copii, de care au dat dovadă PSD-ALDE la dezbaterile pe bugetul de stat pentru anul 2019, au fost coordonate de însuși liderul PSD, Liviu Dragnea, care a tăiat „fără să clipească” bani de la instituții importante pentru statul român, nu pentru a acorda copiilor o hrană sănătoasă sau ca să se îmbunătățească în vreun fel condițiile din școli, ci că se împartă micuților Vitamina D. „Cine ar mai fi avut vreo îndoială despre modul în care își bate joc Dragnea de o țară întreagă, cu această ultimă ispravă cred că s-a lămurit pentru totdeauna cât de nociv este acest personaj pentru țară. PSD-ALDE a votat împotriva a trei proiecte majore propuse pentru copii de către noi, deputații PNL. Din fericire, dublarea alocațiilor pentru copii, de la 1 martie, a fost o măsură care s-a adoptat și trebuie să se pună în aplicare chiar de mărțișor. Pentru acest lucru, le mulțumesc tuturor parlamentarilor care au dat un vot favorabil propunerii noastre, a PNL”, a declarat Ioan Balan.

Ioan Balan: Parlamentarii PSD și ALDE au votat tot timpul împotriva copiilor

Deputatul PNL de Suceava a adăugat că din păcate, alte două propuneri care ar fi fost în sprijinul tuturor copiilor au fost respinse de PSD-ALDE, la ordinul lui Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. El a amintit că PNL a propus generalizarea programelor ”Alimentație diversificată în școli” și ”Școală după școală” în toată țara. Ioan Balan a spus că după terminarea orelor, elevii ar fi avut posibilitatea să rămână la școală, să servească o masă caldă, făcută din alimente sănătoase și să-și rezolve temele sub supravegherea directă a profesorilor. Deputatul Liberal a explicat că prin aceste două programe am fi putut să rezolvă mai multe probleme ale familiilor cu copii chiar din acest an: copiii care provin din familii cu venituri mici ar fi avut asigurată o masă sănătoasă la școală; părinții care merg la serviciu nu ar mai fi stat cu grija că nu are cine să le supravegheze copiii până ajung ei acasă; cea mai mare parte a abandonului școlar ar fi dispărut, pentru că într-adevăr copiii ar fi avut aproape toate condițiile să meargă la școală. Ioan Balan consideră că efortul bugetar al celor două măsuri era mai mic decât banii pe care îi risipește Guvernul, prin Secretariatul General al Guvernului, pe tot felul de prostii inventate de Darius Vâlcov.

„Faptul că parlamentarii PSD și ALDE au votat tot timpul împotriva copiilor, împotriva dublării alocațiilor, împotriva programelor ”Alimentație diversificată în școli” și ”Școală după școală”, împotriva renovării școlilor și plății restanțelor salariale din învățământ poate să vadă acest lucru pe pagina electronică a Camerei deputaților. Voturile lor împotrivă sunt scrise negru pe alb – Vot împotrivă. În ceea cel privește pe cel mai toxic personal care s-a aflat vreodată la conducerea României, Liviu Dragnea, acestuia îi recomand să dea el, personal, cu mâna lui, vitamina D unor copii care merg seara la culcare triști și cu stomacul gol, pentru că familiile lor sunt extrem de sărace. Știm cu toții că nu o să o facă pentru că lui Dragnea îi este frică să mai meargă pe stradă și să dea ochii cu oamenii, mai ales cu cei care l-au ales”, a încheiat Ioan Balan.