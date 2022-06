Prim-vicepreședintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a susținut o declarație politică în care susține că o descentralizare mai mare poate aduce o dezvoltare mai rapidă a României. Ioan Balan a spus că Planul Național de Redresare și Reziliență aduce beneficii nu numai prin sumele consistente pe care România le poate utiliza pentru a realiza lucrări de infrastructură sau a moderniza sistemele publice, ci și prin faptul că acest mecanism european îndeamnă la reforme structurale, unele amânate de prea mult timp. „Un sistem de pensii fără inechități, o salarizare corectă în sectorul public, o transformare radicală a sistemului de învățământ, eliminarea abandonului școlar, consolidarea sistemului de sănătate și continuarea proiectelor de extindere a utilităților pentru gospodării sunt numai câteva dintre domeniile pe care țara noastră trebuie să le transforme într-o perioadă destul de scurtă de timp”, a spus precizat Ioan Balan. El a adăugat că în acest context al reformelor și-ar dori să vadă reluate discuțiile și asupra reformelor administrative, în special cu privire la creșterea gradului de descentralizare financiară și decizională a administrației publice locale.

„Se spune că așa cum pomul se cunoaște după roade și omul trebuie apreciat după fapte. Nu mai este pentru nimeni o necunoscută faptul că Gheorghe Flutur a reușit, din poziția de președinte al Consiliului județean Suceava, să impregneze un suflu nou în toată administrația publică din Bucovina. Stau dovadă, în acest sens, toate investițiile realizate în ultimii ani, de la infrastructura județeană de drumuri și poduri, la cea sanitară, educațională sau socială”, a afirmat deputatul PNL de Suceava. El a subliniat faptul că președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, accelerează construirea autostrăzilor Moldovei, respectiv a autostrăzii Nordului, preluând de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, atât centura ocolitoare a municipiului Gura Humorului, cât și centura ocolitoare a municipiului Suceava, la profil de autostradă. Ioan Balan a spus că proiectul pentru primul proiect este aproape gata și urmează demararea lucrărilor de construire. „Văzând cu președintele Gheorghe Flutur a reușit să facă posibil ceea ce noi, bucovinenii, așteptam de ani de zile, nu pot să nu mă întreb de ce nu sprijinim mai puternic asemenea oameni harnici, asemenea gospodari, printr-o mai mare descentralizare financiară și decizională a administrației publice locale. Se vede cu ochiul liber faptul că administrația locală poate să fie mai rapidă și mai eficientă decât structurile guvernamentale, chiar și în domeniul infrastructurii de transporturi. Am convingerea că o mai mare descentralizare a administrației publice locale va permite primarilor și consiliilor județene să acționeze mult mai eficient în direcția modernizării comunităților locale”, a încheiat Ioan Balan.