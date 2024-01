Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea să afle de la ministrul investițiilor și proiectelor europene, Adrian Câciu, care este valoarea proiectelor europene pe care județul Suceava o mai are de primit. „Sunt deosebit de bucuros pentru faptul că actuala coaliție de guvernare a reușit performanța de a avea un grad de utilizare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 de peste 93%, lucru reflectat în amploarea proiectelor de investiții realizate sau demarate cu ajutorul acestor resurse financiare. Este, de asemenea, de apreciat faptul că succesiunea miniștrilor din ultimii ani la acest portofoliu a asigurat continuitatea proiectelor, în beneficiul României. Pentru mine, ca deputat reprezentând un județ și o regiune cu nevoi importante de investiții, fondurile externe nerambursabile ne-au sprijinit în ultimii ani să generăm schimbări semnificative la nivelul comunităților locale și să sprijinim Guvernul prin preluarea, de către Consiliul Județean Suceava condus de președintele Gheorghe Flutur, a unui important număr de proiecte majore pentru întreaga regiune”, i-a transmis Ioan Balan ministrului Adrian Câciu. El a spus că are încredere că actuala coaliție de guvernare va reuși ca în anul 2024 să depășească anul 2023 în privința ritmului investițional dar și că rata de utilizare a fondurilor europene nerambursabile pentru actualul cadru financiar multianual va fi de 100%.

Deputatul PNL de Suceava i-a solicitat ministrului Adrian Câciu să îi transmită câte proiecte derulate la nivelul județului Suceava au fost ”fazate” pentru finanțare din cadrul financiar multianual 2021-2027 și care este valoarea totală ce a rămas de finanțat din fonduri externe nerambursabile, precum și o situație exactă a acestora. „Pentru a crește rata de succes a proiectelor, în calitate de fost ministru al finanțelor, vă rog să precizați ce măsuri ați propus actualului ministru al finanțelor și fost ministru al investițiilor și proiectelor europene, pentru a vă asigura că toate autoritățile administrației publice locale dispun de cotele de cofinanțare necesare derulării proiectelor. De asemenea, dat fiind faptul că Regiunea Nord-Est are în continuare de recuperat decalaje economice importante, vă rog să precizați în ce măsură proiectele sau finanțările din fonduri nerambursabile 2021-2027 vor fi prioritizate către această regiune”, i-a solicitat Ioan Balan ministrului investițiilor și fondurilor europene.