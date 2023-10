Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului sănătății, Alexandru Rafila, să precizeze ce finanțări vor fi disponibile începând din 2024 pentru ca viitorul Spital de oncologie din Suceava să beneficieze de cele mai moderne dotări. Într-o întrebare adresată ministrului Rafila, deputatul Ioan Balan i-a arătat transmis acestuia că prin eforturile Consiliului Județean Suceava condus de Gheorghe Flutur, în municipiul Suceava este în curs de construire un nou spital de oncologie al cărui grad de execuție este de peste 25%, existând toate premisele ca, în 12 luni, investiția să fie finalizată. Balan a precizat că investiția, care depășește 10 milioane de euro, va fi una extrem de utilă pentru a asigura medicilor și pacienților condițiile cele mai bune în lupta cu această boală nemiloasă.

„Analizând oportunitățile financiare pe care le are România în perioada de programare multianuală 2021-2027, am constatat cu satisfacție că Programului Sănătate i s-au alocat peste 5,8 miliarde de euro, o parte consistentă fiind prevăzută chiar consolidării infrastructurii necesare și dotărilor la nivelul secțiilor și spitalelor de oncologie. În condițiile în care resursele locale ale Consiliului Județean Suceava sunt limitate și alocate către o paletă largă de investiții pentru modernizarea județului, fondurile externe nerambursabile ar reprezenta o sursă complementară de finanțare a infrastructurii și dotărilor de la noul Spital de oncologie Suceava”, a precizat deputatul liberal sucevean. Astfel, i-a solicitat lui Alexandru Rafila să precizeze ce axe de finanțare ar putea să acceseze Consiliul Județean Suceava, începând cu anul 2024, în vederea finanțării celor mai moderne dotări la noul Spital de oncologie Suceava și care ar fi valoarea maximă pe care administrația județeană o poate solicita. Deputatul PNL de Suceava a mai adăugat că având în vedere deficitul acut de medici, inclusiv în specializarea oncologie și hematologie, (adulți/pediatrică), vrea să afle de la ministrul sănătății ce mecanisme intenționează să implementeze pentru a stimula tinerii absolvenți să aleagă o asemenea specializare la rezidențiat.