Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că își dorește ca noua creșă care va fi construită prin Compania Națională de Investiții în cartierul Dealul Mănăstirii din cartierul Burdujeni să fie dată în folosință anul acesta, la începutul lunii septembrie. Ion Lungu a precizat că la începutul acestei săptămâni a avut o întâlnire cu ministrul dezvoltării, Cseke Attila și cu directorul CNI, Manuela Pătrășcoiu pe tema stadiului lucrărilor la această creșă de mari dimensiuni din Burdujeni, la discuții participând și reprezentanți ai constructorului și proiectantului.

„Pentru a urgenta lucrările Primăria Suceava s-a angajat să aducă utilitățile pentru această creșă, pe banii celor de la CNI. Până la începutul lunii septembrie ne propunem să dăm in funcțiune prima creșă nouă de capacitate mare din orașul nostru”, a transmis Ion Lungu.