Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, astăzi, că programele și măsurile adoptate de PSD în favoarea antreprenorilor români, de la intrarea la guvernarea și până acum, reprezintă echivalentul a 6 procente din PIB, respectiv 17 miliarde de euro. Ioan Stan a explicat că este vorba despre un sprijin fără precedent, de trei ori mai mare decât în guvernările Cîțu și Orban. „În acest sens președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reconfirmat la evenimentul de lansare a „Cartei Albe a IMM-urilor din România” angajamentul de continuare a susținerii acestora, ca necesitate impusă de haosul adus de liberalizarea pieței energiei care a generat „un jaf uriaș, cu costuri uriașe pentru toți”. Astfel, în viziunea PSD statul are obligația să intervină când echilibrele economice sunt grav afectate de disfuncționalități cronice majore”, a precizat Stan.

El a arătat că după ultimele prognoze ale FMI și Băncii Mondiale, România are o creștere economică situată între 4,6- 4,8% din PIB, iar o contribuție majoră în acest sens au avut IMM-urile, ca rezultat al diverselor scheme de sprijin de care au beneficiat. Președintele PSD Suceava a precizat că așa cum a spus 6% din PIB, respectiv 17 miliarde de euro, reprezintă angajamentul în programe și măsuri dedicate IMM-urilor, din noiembrie 2021 și până-n prezent, iar 4 miliarde de euro este valoarea totală a ultimului set de programe recent lansat sub titulatura generică IMM INVEST PLUS.

„În același timp, amintim că guvernarea noastră a reușit să aloce 7% din PIB – aproximativ 19 miliarde de euro pentru investiții publice, aceasta fiind cea mai mare sumă de la Revoluția din 1989 și până acum, cu efecte benefice evidente asupra mediului de afaceri românesc, inclusiv asupra IMM-urilor. Am reusit să facem asta deoarece PSD are convingerea că IMM-urile reprezintă motorul economiei românești și este de datoria noastră să protejăm și să sprijinim acest sector, pentru că numai așa putem accelera modernizarea și dezvoltarea țării”, a încheiat Ioan Stan.