Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că săptămâna trecută a fost emis ordinul de începere a lucrărilor la Sala Polivalentă. Ion Lungu a spus că speră ca în cel mai scurt timp să înceapă lucrările pentru turnarea primelor fundații. De asemenea, Lungu a precizat că în comisia tehnico-economică de la Compania Națională de Investiții a fost aprobată noua soluție de încălzire propusă, pe pompe cu recirculare apă – sol și panouri fotovoltaice, în loc de încălzire pe gaz metan. Noua Sală Polivalentă din Suceava va avea o capacitate de 5.000 de locuri.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings