Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că se lucrează intens la construirea noului corp de clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național „Petru Rareș”. El a afirmat că are convingerea că investiția va fi terminată anul acesta, astfel încât cei 140 de elevi de gimnaziu de la colegiu să se mute în noul corp. Proiectul este în valoare de 5,3 milioane de lei. Primarul a spus că tot la Colegiul „Petru Rareș” se lucrează bine la reabilitarea energetică prin PNRR a cantinei-internat.

